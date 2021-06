Ostatnie szlify do ćwiczenia THREE SWORDS 21

23 czerwca w Dowództwie Generalnym RSZ z udziałem Wielonarodowej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG) odbyło się sprawdzenie gotowości do ćwiczenia THREE SWORDS 21.

W drugiej połowie lipca w Międzynarodowym Centrum Utrzymania Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie na terenie Ukrainy odbędzie się ćwiczenie międzynarodowe THREE SWORDS 21 z udziałem pododdziałów z Ukrainy, Polski, Litwy oraz przedstawicieli USA. Docelowo ma być ono organizowane cyklicznie co dwa lata w ramach programu partnerstwa z Litwą, Polską i Ukrainą a jego głównym celem jest ocena zdolności do operacji jednostek afiliowanych pod przywództwem Dowództwa LITPOLUKRBRIG.

Odprawę rozpoczął Inspektor Szkolenia DGRSZ, podkreślając jak dużym wyzwaniem i przedsięwzięciem zarówno logistycznym jak i operacyjnym jest przeprowadzenie ćwiczenia międzynarodowego THREE SWORDS 21. Następnie, poprzez video – konferencję Oficerowie Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy, dokonali oceny stanu przygotowań swoich jednostek, po czym Dowódca Wielonarodowej Brygady płk Dimitro Bratishko zameldował o gotowości pododdziałów do ćwiczenia.