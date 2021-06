Hybrydowy CWIX

Jak wyjaśnia generał dywizji Adam Joks , dowódca JFTC, ze względów pandemicznych do Bydgoszczy przyjechało tylko około 200 żołnierzy i cywilnych specjalistów z Austrii, Estonii, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Stanów Zjednoczonych. Reszta, czyli około 800 osób, uczestniczyła w ćwiczeniu zdalnie. – Łączyli się z nami z ponad siedemdziesięciu lokalizacji w dziesięciu strefach czasowych za pomocą specjalnie przygotowanych łączy, zapewniających najwyższe klauzule tajności – wyjaśniał generał.

Przez trzy tygodnie ponad tysiąc żołnierzy oraz cywilnych specjalistów z 29 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego ćwiczyło w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). W ramach natowskich warsztatów o kryptonimie CWIX 2021 prowadzili wielonarodowe operacje militarne. Nie tylko w znanych dobrze domenach – lądowej, morskiej i powietrznej, lecz także kosmicznej oraz cybernetycznej, a idea przewodnia brzmiała: być gotowym do wspólnego działania już od pierwszego dnia misji czy operacji!

Jak jedna armia

CXIW, czyli ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej (Coalition Warrior Interoperability Exercise), to największe i najważniejsze natowskie warsztaty, podczas których sprawdzane i testowane są systemy dowodzenia i łączności. Przypominał o tym bryg. Poul Primdahl z Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji NATO (ACT), instytucji która od ponad dekady odpowiada za organizację ćwiczeń CWIX. — Naszym zadaniem jako dowództwa odpowiedzialnego za rozwój zdolności bojowych NATO jest patrzeć w przyszłość działań wojennych i pracować razem z sojusznikami, aby mieć pewność, że w miarę jak świat się zmienia, NATO jest gotowe stanąć naprzeciw każdemu wyzwaniu i odpowiedzieć na każdy kryzys – mówił bryg. Primdahl. Podkreślał, że interoperacyjność systemów dowodzenia gwarantuje, iż sojusznicze wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne, wojska kosmiczne i cyberprzestrzeni są w stanie działać wspólnie, jak jednolita armia.

Łączność od pierwszego dnia

Kierujący ćwiczeniami CWIX 2021 Patrick Fryer wyjaśniał, że rozwiązania teleinformatyczne z 29 krajów testowano i sprawdzano w 16 obszarach. Jednym z priorytetów było zapobieganie tzw. incydentom „niebieskich przeciwko niebieskim”. – Chodzi o przypadkowe ataki sił własnych i sojuszniczych na swoje pozycje – wyjaśniał. Dodał, że nadrzędnym celem ćwiczeń i ich ideą przewodnią była tzw. łączność dnia pierwszego. — Jej istota polega na tym, że od pierwszego dnia misji czy operacji NATO nasze systemy dowodzenia i łączności są gotowe do wspólnej pracy. Dzięki temu dowódcy wszystkich szczebli otrzymują właściwe informacje we właściwym czasie – objaśniał Patrick Fryer.

Polska testowała m.in. Jaśmin

Podobnie jak w poprzednich latach, Wojsko Polskie było jednym z państw najbardziej zaangażowanych w ćwiczenia CWIX. Siły Zbrojne RP wystawiły do testów osiemnaście różnego typu rozwiązań teleinformatycznych, co stanowiło prawie 10 procent wszystkich testowanych narzędzi.

Sztab Generalny Wojska Polskiego wyjaśnia, że podczas CWIX 2021 siły zbrojne przede wszystkim sprawdzały interoperacyjność eksploatowanych obecnie systemów teleinformatycznych oraz oceniały proponowane przez ich producentów propozycje modernizacyjne. Weryfikowano i testowano także rozwiązania dopiero przewidywane do wdrożenia w Wojsku Polskim.

Na zlecenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych najintensywniej testowano używany od trzech lat Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS C3IS „Jaśmin”. Rozwiązanie to, stosowane w wojskach lądowych, poddano kilkuset testom. Zweryfikowano m.in. skuteczność wdrożenia w nim najnowszego wymaganego przez Sojusz standardu komunikacji MIP wersja 4.3. NATO przykłada ogromną wagę do standardu MIP, gdyż umożliwia on systemom wsparcia dowodzenia i łączności z różnych krajów bezbłędną interpretację przesyłanych między nimi danych.

Wojsko Polskie bierze aktywny udział w ćwiczeniach CWIX od 2001 roku, a od ponad 10 lat Polska odgrywa rolę państwa-gospodarza.