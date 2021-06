Szkolenie spadochronowe na Jeziorze Bnińskim

Na Jeziorze Bnińskim odbywało się praktyczne szkolenie spadochronowe w skokach do wody dla instruktorów wojsk lotniczych.

Wzięło w nim udział 28 żołnierzy z różnych jednostek wojskowych. Organizatorem był Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego Poznań-Krzesiny 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Szkolenie trwało od 21 do 25 czerwca, a skoki spadochronowe na Jezioro Bnińskie poprzedzone były wstępnym przygotowaniem zgodnie z Programem Szkolenia Spadochronowego w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz egzaminem z pływania.

Skoki spadochronowe wykonywane do zbiorników wodnych są jednym z ważniejszych przedsięwzięć w ramach szkolenia spadochronowego. Jest to zadanie o wyższym stopniu trudności zarówno dla organizatorów jak i dla skaczących. Szkolenie takie ma na celu usunięcie popełnianych błędów, utrwalenie poprawnego wykonywania podstawowych procedur podczas skoku ze spadochronem do wody, a przez to podniesienie poziomu bezpieczeństwa skoczków podczas realizacji tego działu szkolenia spadochronowego.

Źródło: DGRSZ