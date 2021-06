Lasy pod kontrolą - żołnierze WOT wspierają samorządy

Od 11 czerwca przez 24 godziny na dobę, żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z wykorzystaniem quadów patrolują lasy w okolicach miejscowości Odrzywół (pow. przysuski). Żołnierze wojsk obrony terytorialnej przeczesali już ponad 130 hektarów.

Od kilkunastu dni dwuosobowe zespoły - kierowca i obserwator - wyposażeni w sprzęt noktowizyjny i termowizyjny patrolują lasy, gdzie w minionych latach dochodziło do regularnych serii podpaleń. Żołnierze przez całą dobę jeżdżą na quadach i sprawdzają kompleksy leśne.

O pomoc w postaci uruchomienia patroli żołnierzy WOT na terenie gminy Odrzywół do Wojsk Obrony Terytorialnej zwrócili się wójt tamtejszej gminy - Marian Kmieciak oraz starosta przysuski - Marian Niemirski. Do rozpoczęcia akcji doszło na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z 21 maja. Cel patroli to przede wszystkim wsparcie administracji publicznej w przeciwdziałaniu podpaleniom.