Święto Dowództwa Generalnego

Zadania, które zrealizowaliście w tym roku, zaowocowały wzmocnieniem Wojska Polskiego i zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa Polaków – chwalił żołnierzy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dziś swoje święto obchodzi Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, jedna z kluczowych instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie Wojska Polskiego.

Uroczystość z okazji Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się dziś w Warszawie. List do uczestników wydarzenia napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. „Moim priorytetem jest zapewnienie, by Wojsko Polskie było nowoczesne, sprawne i efektywne, gotowe do realizacji obowiązku obrony niepodległości państwa. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jest jedną z kluczowych instytucji, od których zależy możliwość realizacji tego celu” – podkreślał szef MON-u. Minister chwalił żołnierzy i pracowników DGRSZ: „Zadania, które zrealizowaliście w tym roku, zaowocowały wzmocnieniem Wojska Polskiego i zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa Polaków. Dowiedliście znajomości potrzeb i możliwości naszego wojska. Bez państwa starań niemożliwe byłoby stawienie czoła problemom, które niosą dla nas dzisiejsze czasy”.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że żołnierze Wojska Polskiego byli zaangażowani w działania mające na celu powstrzymanie skutków rozprzestrzeniającego się koronawirusa. „Wojsko w tych trudnych chwilach dało przykład dyscypliny, sprawności i skuteczności działania – podkreślił. – Dziękuję państwu za trud i wysiłek, jakie wkładacie w codzienną pracę i służbę. Zapewniam, że są dostrzegane i doceniane” – zaznaczył minister.