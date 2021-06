Zakończenie ćwiczenia pk. BALTOPS-50

Prawie 40 okrętów, 60 samolotów i śmigłowców oraz 4 tys. żołnierzy z 18 państw wzięło udział w pięćdziesiątej edycji ćwiczenia BALTOPS. Do reprezentowania 8. Flotylli Obrony Wybrzeża skierowane zostały trałowce ORP Drużno i ORP Wigry. Po intensywnych dwóch tygodniach ćwiczeń na morzu okręty wróciły do macierzystych portów w Świnoujściu i Gdyni.

BALTOPS jest organizowany w regionie Morza Bałtyckiego od 1972 r., a jego celem jest budowanie interoperacyjności między krajami sprzymierzonymi i partnerskimi, wzmacnianie zdolności reagowania, oraz wykazanie międzynarodowej determinacji w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Tegoroczna edycja ćwiczenia, wyjątkowa ze względu na jubileusz, realizowana była niemal na całym Bałtyku od Cieśnin Duńskich, aż po wybrzeże Litwy. Tam właśnie operowały trałowce 8.FOW. Na czas ćwiczenia okręty dołączyły do sił Baltronu - dywizjonu sił przeciwminowych trzech państw bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Do zespołu tego włączono także okręty z Niemiec i Kanady. Do ich zadań należało m.in. oczyszczanie akwenów i torów wodnych z min morskich zarówno ćwiczebnych, jak i historycznych pozostałości po działaniach wojennych. Doskonalono procedury wykorzystania uzbrojenia trałowego zgodnie z taktyką NATO. Załogi wykonały także szereg wspólnych strzelań artyleryjskich oraz ćwiczono obronę przeciwdywersyjną zespołu, w tym odpieranie ataków przypuszczanych przez szybkie łodzie motorowe czy drony. W epizodach ćwiczenia przewidziano również operacje ratowania życia na morzu. Okręty poszukiwały rozbitków przy współpracy z litewskim Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego. W czasie ćwiczenia oficerowie wachtowi polskich okrętów mieli okazję w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę, prowadzić łączność w języku angielskim w relacjach okręt – okręt, okręt - VTS oraz stosować procedury okrętowe podczas współpracy z okrętami sojuszniczymi. Utrudnione warunki hydrometeorologiczne oraz nasilony ruch jednostek w akwenie, stanowiły okazję do zebrania doświadczeń w zakresie prowadzenia nawigacji oraz dobrej praktyki morskiej.