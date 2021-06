Dowódca 3. Flotylli Okrętów na ćwiczeniu Baltic Fortress

Dowódca 3. Flotylli Okrętów, kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, w ramach DV-Day, obserwował przebieg odbywającego się na Litwie, międzynarodowego ćwiczenia pod kryptonimem Baltic Fortress 2021, w którym uczestniczą żołnierze Morskiej Jednostki Rakietowej.

Tegoroczne manewry pod kryptonimem Baltic Fortress, organizowane przez Litewską Marynarkę Wojennej odbywają się jednocześnie z największym na Bałtyku międzynarodowym ćwiczeniem Baltops 50. Baltic Fortress 2021 realizowane są na wodach terytorialnych i w wyłącznej strefie ekonomicznej Litwy, a także na Zalewie Kurońskim, Mierzei Kurońskiej oraz Kłajpedzie.

Udział w tego typu międzynarodowych manewrach pozwala jednostkom polskiej Marynarki Wojennej doskonalić umiejętności załadunku, wyładunku i przerzutu sprzętu wojskowego. Jest jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń w zakresie bojowego wykorzystania posiadanych środków ogniowych we współdziałaniu z siłami sojuszniczymi oraz doskonalenia zdolności do szybkiego przemieszczenia i prowadzenia działań bojowych w rejonach oddalonych od miejsca stałej dyslokacji.