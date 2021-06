Mistrzostwa Wojska Polskiego w Judo

W dniach 14 – 16.06.2021 reprezentacja 12 Dywizji Zmechanizowanej wzięła udział w Mistrzostwach Wojska Polskiego w JUDO, które zorganizowane były przez 16 pułk logistyczny w Elblągu.

Czworo reprezentantów 5 pułku artylerii zostało powołanych do kadry 12 Dywizji Zmechanizowanej w judo, celem uczestnictwa w Mistrzostwach Wojska Polskiego. Nasi reprezentanci ciężko pracowali przez ostatnie kilka miesięcy, przygotowując się do mistrzostw 12 DZ a po zdobyciu kwalifikacji do Mistrzostw WP. Reprezentacja 12 dywizji przez ostatni miesiąc trenowała na zgrupowaniu które odbywało się na bazie CSWLąd w Poznaniu. Szlifowali swoją formę i pracowali nad odpowiednią wagą, która jest bardzo istotna gdyż zawodnicy startują w określonych kategoriach wagowych.

Podczas Mistrzostw Wojska Polskiego drużyna 12 Dywizji Zmechanizowanej zajęła dobre drugie miejsce zdobywając liczne medale w indywidualnych pojedynkach. Bardzo cieszy fakt, iż wśród medalistów znaleźli się nasi reprezentanci.



Reprezentacja 5 Pułku Artylerii: