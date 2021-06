Podsumowanie 12 Brygady na Dragonie

Pierwszy raz od dłuższego czasu 12 Brygada Zmechanizowana ze Szczecina nie była główną jednostką wojskową w trakcie ćwiczenia pk. DRAGON oraz pierwszy raz wydzielone siły 12 Brygady były podporządkowane pod 16 Dywizję Zmechanizowaną z Olsztyna – dla wielu żołnierzy było to nowe, a zarazem cenne i ciekawe doświadczenie. Dodatkowo część z nich, a szczególnie ci najmłodsi służbą pierwszy raz mieli okazję ćwiczyć na terenie Warmii i Mazur, co jeszcze bardziej urozmaiciło dla nich postawione zadania.

Szybkim, zdecydowanym i profesjonalnym działaniem uratowali życie mężczyźnie, którego przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Ostródzie. Gdy już żołnierze dotarli w rejon ćwiczeń realizowali działania zarówno w dzień,

jak i w nocy, nagłe alarmy, przemieszczenia, rozmieszczenia czy strzelania bojowe. Był to dla nich chleb powszedni, ale położyli równie duży nacisk na szeroko pojętą współpracę cywilno - wojskową. Poza tym nie tworzyli tak licznego pododdziału jak z reguły, gdyż było ich „tylko” kilkuset zamiast ponad tysiąca to charakter zadań nie różnił się dla nich zasadniczo. Jak sami stwierdzili jednogłośnie: - „… jesteśmy przyzwyczajeni do możliwie najtrudniejszych zadań w najmniej spodziewanej chwili” podczas ćwiczenia DRAGON-21 wiele ciekawych i wymagających wyzwań spotkało ich w trakcie największego w tym roku ćwiczenia Wojska Polskiego, ale zdobyte doświadczenie dla wszystkich jest bardzo istotne.

Tekst: kpt. Błażej Łukaszewski