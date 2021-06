Eksperckie Centrum WAT zadba o mobilność osób o szczególnych potrzebach

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Dofinansowanie projektu wynosi ponad 5,3 mln złotych. Centrum rozpocznie swoją działalność już 1 października 2021 r. i będzie funkcjonować przez cały okres trwania projektu, tj. przez 24 miesiące oraz co najmniej przez trzy lata po jego zakończeniu, czyli do 30 września 2026 r.

REKLAMA

Jednym z głównych celów Centrum jest podjęcie działań, które sprawią, że wzrośnie mobilność osób o szczególnych potrzebach, a jednocześnie bezpieczeństwo ruchu drogowego nie pogorszy się. Jak wyjaśnia dr hab. inż. Jerzy Jackowski, kierownik projektu, dynamiczny rozwój motoryzacji sprawił, że pojazdy różnych form i konstrukcji stanowią niezastąpiony środek przemieszczania osób i transportu ładunków. Ograniczenie swobodnego dostępu do środków transportu jest więc równoznaczne z wykluczeniem z życia społeczno-gospodarczego i może oznaczać społeczną izolację. Osoby o szczególnych potrzebach nie mogą korzystać ze środków transportu często z powodu ich niedostosowania do potrzeb, możliwości, wymagań i ograniczeń tych osób. Aby temu zapobiec, niezbędne stają się działania wyprzedzające, które sprawią, że wzrośnie mobilność osób o szczególnych potrzebach. Do takich działań Centrum będzie należeć upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego, czyli projektowania produktów w taki sposób, by mogły być użyte przez wszystkich w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. Niezbędne będzie zatem podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni oraz realizacja działalności szkoleniowej skierowanej do otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie takiego rodzaju projektowania.

Eksperci różnych dziedzin na rzecz osób o szczególnych potrzebach

Kształceniem kadr w zakresie projektowania uniwersalnego prowadzącego do zwiększenia mobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach zajmą się specjaliści interdyscyplinarnych zespołów eksperckich. W ich skład wejdą eksperci Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT – jednostki wiodącej w projekcie, a także przedstawiciele Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Transportu Samochodowego (partnerzy projektu).

„Nawiązanie partnerstwa z UKSW i z ITS wynikało przede wszystkim z wybitnych kompetencji i doświadczenia partnerów oraz z potrzeby budowania interdyscyplinarności, tak ważnej przy projektowaniu uniwersalnym” – podkreśla dr hab. inż. Jerzy Jackowski. Projekt przewiduje też współpracę z ekspertami z innych uczelni polskich, jak również zagranicznych oraz z instytucjami z obszaru społeczno-gospodarczego, aktywnymi w zakresie transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. „Współpraca ta ma na celu wypracowanie innowacyjnych produktów i standardów dla usług związanych z transportem indywidualnym i mobilnością np. przy pomocy wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów i samochodów osobowych, w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego” – dodaje dr hab. inż. Jackowski.

Od projektowania, poprzez kampanię społeczną do badań i analiz

Prace Centrum w przyszłości przyczynią się do projektowania i podjęcia produkcji urządzeń oraz elementów, dzięki którym pojazdy, zarówno już użytkowane, jak i projektowane, będą dostosowane do potrzeb i wymagań osób o szczególnych potrzebach. „Aby to mogło być realizowane należy przygotować akademicką kadrę naukowo-dydaktyczną, która sama w pełni świadoma, będzie mogła przekazać studentom – przyszłym i obecnym inżynierom i projektantom – wrażliwość na problemy osób o szczególnych potrzebach wraz z pryncypiami projektowania uniwersalnego” – mówi dr hab. inż. Jerzy Jackowski. Kolejnym etapem ma być prowadzenie kampanii społecznej. Jej celem będzie uświadamianie społeczeństwu skali problemu osób, które z racji pewnych ograniczeń mają problemy z przemieszczaniem się powszechnie dostępnymi środkami transportu indywidualnego. Eksperci liczą na to, że informowanie społeczeństwa, w tym decydentów różnych szczebli, powinno przynieść wymierne efekty w postaci konkretnych decyzji dotyczących prowadzenia szkoleń czy zakupu potrzebnego sprzętu, a szerzej – kreowania polityki i długofalowych programów społecznych poprawiających mobilność osób o szczególnych potrzebach.

Zwieńczeniem działań Centrum będzie prowadzenie skoordynowanych, systematycznych badań i analiz sprawdzających potrzeby i skuteczność wprowadzanych ulepszeń technicznych i technologicznych, jakości standardów usług oraz ich weryfikacja pod kątem przydatności i skuteczności w niwelowaniu niekorzystnych zdarzeń drogowych z udziałem osób o szczególnych potrzebach. Wyniki tych ekspertyz, bez względu na ich charakter, mają być powszechnie dostępne, na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Eksperci liczą na to, że działalność Centrum będzie kontynuowana również po spełnieniu wymogów projektu.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT