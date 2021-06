„Dragon ’21” otwiera ogień

Najpierw ogień otworzyła artyleria, potem strzelali przeciwlotnicy, a na końcu uderzyły pododdziały zmechanizowane i pancerne. Prowadzenie ognia w obronie to jedno z zadań, jakie podczas ćwiczeń „Dragon ’21” zrealizowali sojusznicy. Na poligonie w Orzyszu stawili się nie tylko żołnierze Wojska Polskiego, ale także armii Stanów Zjednoczonych i Chorwacji.

– Prowadzenie ognia w obronie to najważniejsza operacja, jaką prowadziliśmy podczas ćwiczeń „Dragon ’21”. To było kompleksowe strzelanie sprawdzające nie tylko naszą skuteczność, ale także to, czy jesteśmy zgrani z naszymi sojusznikami – mówi gen. bryg. Bogdan Rycerski, dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej.