„Dragon '21” – opanować emocje

Zwycięstwo na współczesnym polu walki nie zależy wyłącznie od siły ognia. Równie ważne są działania niekinetyczne, w tym te z zakresu współpracy cywilno-wojskowej czy operacji psychologicznych. Na ćwiczeniach „Dragon '21” żołnierze służący w pododdziałach CIMIC oraz PSYOPS muszą stawić czoła nie tylko zadaniom wynikającym ze scenariusza, ale także realnym sytuacjom.

Zespół Współpracy Cywilno-Wojskowej (Civil-Military Co-operation – CIMIC) przydzielony do stworzonego na potrzeby ćwiczeń „Dragon '21/Puma '21” Batalionowego Związku Taktycznego jest odpowiedzialny przede wszystkim za utrzymywanie dobrych relacji z lokalną ludnością. Reaguje także na sytuacje kryzysowe, takie jak protesty przeciwko działaniom wojska. – Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń jeździmy po okolicznych miejscowościach i uprzedzamy o tym, że będą toczone działania zbrojne. Zbieramy także informacje o nastawieniu społeczeństwa do sił zbrojnych oraz wspieramy ludność w przypadku, kiedy potrzebna jest pomoc – mówi por. Józef Salame z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, dowódca zespołu CIMIC przy ćwiczeniach „Dragon '21/Puma '21”. Oficer zaznacza, że organizacje pozarządowe często nie mogą transportować pomocy humanitarnej w rejon walk. – My dysponujemy środkami, żeby te dobra dostarczyć w nawet najbardziej niedostępny rejon – dodaje por. Salame. Działania takie nie tylko ratują cywilów, ale także wpływają korzystnie na wizerunek wojska.