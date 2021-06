„Dragon '21” – Od Goździka do Kraba

Głównym wyposażeniem artylerzystów są haubice 2S1 Goździk. Działa o kalibrze 122 mm i maksymalnej donośności 15 200 m to sprawdzony, ale wysłużony sprzęt. Już niebawem zostanie on zastąpiony przez armatohaubice Krab . – Pierwszy moduł Kraba, czyli ośmiodziałową baterię, powinniśmy otrzymać na przełomie października i listopada tego roku. Wcześniej nasi żołnierze przejdą szkolenie zakładowe w Hucie Stalowa Wola – zaznacza mjr Mateusz Tomaszewski. W kolejne dwie baterie podhalańczycy zostaną wyposażeni w 2022 roku.

Precyzyjnym ogniem niszczą artylerię, obronę przeciwlotniczą i stanowiska dowodzenia przeciwnika. Po oddaniu salwy wraz z nacierającymi wojskami przemieszczają się na nowe pozycje i kontynuują ostrzał. Właśnie tak walczy 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Za kilka miesięcy te same zadania będzie wykonywał już nie na Goździkach lecz na Krabach.

Jedna salwa

Korzyści z przejścia na moduł artyleryjski Krab wynikają przede wszystkim z jego znacznie większej donośności oraz kalibru. Haubice o kalibrze 155 mm mogą strzelać nawet na odległość 40 km. – Możemy ostrzeliwać cele znajdujące się znacznie głębiej za linią styczności wojsk. Z tego samego powodu zapewniamy lepszą osłonę skrzydeł naszych pododdziałów pierwszorzutowych – podkreśla mjr Mateusz Tomaszewski. Jedna haubica Krab jest wyposażona w 40 pocisków odłamkowo-burzących, z gazogeneratorem lub specjalnych. Kaliber dział jest ustandaryzowany i w pełni kompatybilny z podobnymi konstrukcjami w innych armiach NATO.

– Jednocześnie Krab ma możliwość strzelania sekwencyjnego. Polega ono na oddaniu maksymalnie trzech strzałów jeden po drugim na trzech różnych kątach podniesienia lufy. Dzięki temu wystrzelone pociski trafią w cel równocześnie – tłumaczy mjr Tomaszewski. Moduły artyleryjskie Krab wszystkie zadania mogą realizować pojedynczymi działami. Zarazem nic nie stoi na przeszkodzie, by baterie zostały rozlokowane w rozproszeniu wynoszącym nawet 400 m pomiędzy każdą haubicą. – Dzięki takiemu rozmieszczeniu sprzętu trudniej go wykryć oraz zniszczyć. W praktyce trzy baterie to dla przeciwnika 24 osobne cele. Goździki zajmowały po osiem dział na jednym stanowisku, które można było wykluczyć z walki jedną salwą – mówi mjr Mateusz Tomaszewski.

Obecnie w AHS Krab są wyposażone 23 Śląski Pułk Artylerii, 11 Mazurski Pułk Artylerii oraz 5 Lubuski Pułk Artylerii. Zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej Polskich Sił Zbrojnych, do końca 2025 roku modułami artyleryjskimi Krab ma dysponować pięć dywizjonów. W skład każdego z nich mają wchodzić 24 haubice.

„Dragon '21” to najważniejsze ćwiczenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w tym roku. W działaniach prowadzonych na lądzie, w powietrzu i na morzu bierze udział 9400 żołnierzy oraz 800 jednostek sprzętu ciężkiego. Głównym celem manewrów jest certyfikacja dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej. Ćwiczenia „Dragon '21” potrwają do 18 czerwca.