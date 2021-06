Zielone światło dla targów

W światowym Dniu Targów 2 czerwca rząd ogłosił decyzję o odmrożeniu branży targowej, która jak zapowiadają organizatorzy wystaw, faktycznie ma szansę ruszyć we wrześniu. O znaczeniu targów dla gospodarki rozmawiali szefowie największych ośrodków targowych w Polsce , samorządowcy, biznesmeni i, przedstawiciele świata kultury podczas konferencji online - Zielone Światło dla branży - Back to Business.

Działalność targowa została unieruchomiona ponad 14 miesięcy temu, z krótką jesienną przerwą , kiedy organizacja wystaw była możliwa - To jest branża, która została pierwsza zamrożona i ostania uwolniona – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta – Targi, to element pobudzenia życia gospodarczego, płuca dla każdego miasta, regionu , w którym funkcjonują. Wystarczy wspomnieć, że jedna złotówka zostawiona na targach to 6 złotych wydanych w mieście na taksówki , hotele, zostawione w restauracjach i kwiaciarniach.

Rząd zdecydował, ze targi mogą wystartować 6 czerwca w reżimie 1 osoba na 15 metrów kwadratowych – W rzeczywistości oznacza to, że pierwsze wystawy odbędą się we wrześniu – wyjaśnia Andrzej Mochoń prezes Targów Kielce – Wystaw nie organizuje się bowiem w kilka dni. Ostatni rok pełen obostrzeń pokazał nam, że jesteśmy bardzo społeczni, spragnieni kontaktów osobistych i to jest źródłem mojego optymizmu co do przyszłości targów. Służą one bowiem budowaniu zaufania niezmiernie ważnego w biznesie, czego nie da się osiągnąć za pośrednictwem Internetu.