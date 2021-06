Szybka wspinaczka w Salt Lake City

– Ponad dwa lata nasza zawodniczka oczekiwała na ponowny start w zawodach o Puchar Świata. Potrafiła jednak odpowiednio się przygotować do zawodów i ponownie udowodniła, że we wspinaczce na czas nie ma sobie równych. A w tej konkurencji przez minimalny błąd bardzo łatwo ze szczytu klasyfikacji wypaść poza pierwszą dziesiątkę – mówi płk Tomasz Bartkowiak , szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Szer. Aleksandra Mirosław jako jedyny zawodnik we wspinaczce sportowej będzie reprezentować Polskę na igrzyskach w Tokio, gdzie ta dyscyplina zadebiutuje w programie olimpijskim. – Cieszę się, że Ola pokazała moc przed igrzyskami – dodaje oficer.

W debiucie w programie olimpijskim o medale we wspinaczce będzie walczyć 20 zawodniczek i 20 zawodników. Na podium staną najlepsi z najlepszych w klasyfikacji łącznej obejmującej trzy konkurencje. Jedną z nich jest wspinanie na szybkość. W tej konkurencji szer. Aleksandra Mirosław jest złotą medalistką mistrzostw świata z 2018 i 2019 roku oraz triumfatorką dwóch ostatnich zawodów o Puchar Świata (przed startem w Stanach Zjednoczonych sportowcy rywalizowali w maju 2019 roku w Chinach). Wspinanie na czas jest również atutem reprezentacyjnego kolegi Aleksandry Mirosław – Marcina Dzieńskiego. W Salt Lake City nasz mistrz świata i zdobywca Pucharu Świata z 2016 roku wywalczył brązowy medal. – Marcin nie zdobył przepustki na igrzyska w Tokio, ale za to w przyszłym roku wraz z Olą będzie mógł reprezentować Wojsko Polskie na IV Wojskowych Igrzyskach Sportów Zimowych – podkreśla pułkownik Bartkowiak.



Źródło: CWZS

W Salt Lake City szer. Aleksandra Mirosław uzyskała najlepszy czas w eliminacjach – 7,20 s. W finale w pojedynku z Amerykanką Emmą Hunt wspinała się przez 7,38 s. Natomiast reprezentantka gospodarzy uzyskała czas 7,53 s. Brązowy medal wywalczyła Japonka Miho Nonaka (8,95), która w pojedynku o trzecie miejsce pokonała Polkę Patrycję Chudziak (10,40). Piąta była utytułowana Francuzka Anouck Jaubert, a szósta trzecia z Polek – Natalia Kałucka.

W rywalizacji mężczyzn złoto zdobył, poprawiając rekord świata, Indonezyjczyk Veddriq Leonardo. 24-letni zawodnik uzyskał czas 5,20 s. Co ciekawe, w eliminacjach rodak zwycięzcy Kromal Katibin jako pierwszy pobił rekord świata wspinając się przez 5,25 s. Jednak w finale o złoto Katibin nie był już w stanie pokonać Leonardo. Natomiast Marcin Dzieński w pojedynku o brązowy medal z czasem 5,84 s wyprzedził Amerykanina Johna Broslera (6,89 s).

Wspinaczka sportowa dopiero w tym roku zadebiutuje w programie letnich igrzysk olimpijskich. Natomiast od 2010 roku o medale w tej dyscyplinie walczą żołnierze startujący w Wojskowych Igrzyskach Sportów Zimowych. Pierwsze krążki rozdano we włoskiej dolinie Aosty w jednej konkurencji – prowadzeniu (oddzielnie klasyfikowano mężczyzn i kobiety). Cztery lata później we francuskim Annecy kobiety i mężczyźni rywalizowali w trzech konkurencjach: (prowadzeniu, boulderingu i wspinaczce na czas). Natomiast w 2018 roku na III Wojskowych Igrzyskach Sportów Zimowych w Soczi do konkurencji rozgrywanych we Francji dołączono wspinaczkę klasyczną. Niestety, w trzech pierwszych igrzyskach we wspinaczce sportowej nie startowali reprezentanci Wojska Polskiego.

Podczas wspinania na szybkość dwóch zawodników na równoległych ścieżkach wspina się do wierzchołka ścianki wyznaczonego na wysokości 15 m. Sportowcy po pierwszej próbie wejścia na szczyt zmieniają ścieżki do wspinania i ścigają się po raz drugi. Do klasyfikacji końcowej liczy się lepszy wynik uzyskany z dwóch wejść na szczyt. W 2011 roku podczas zawodów o Puchar Świata w Chamonix Aleksandra Mirosław wynikiem 9,13 s ustanowiła nowy rekord świata we wspinaczce na szybkość. Aktualną rekordzistką świata jest Indonezyjka Aries Susanti Rahayu, która w październiku 2019 roku na wejście na 15-metrową ściankę potrzebowała 6,99 s.