1000 sztuk pistoletów VIS 100 M1 trafiło na rynek cywilny

W sierpniu 2020 roku pierwsze egzemplarze cywilnych pistoletów VIS 100 M1 kal. 9x19 mm trafiły do sprzedaży. Pistolet charakteryzuje się małą masą, optymalnymi wymiarami, dobrą manewrowością prowadzenia ognia, szybkością użycia oraz wysokim stopniem bezpieczeństwa. Dostosowany jest do użytkowania zarówno przez strzelców prawo-, jak i leworęcznych. Dzięki wymiennym nakładkom posiada ergonomiczny chwyt z możliwością dopasowania jego wielkości do ręki użytkownika.

W ciągu zaledwie 9 miesięcy Fabryka Broni w Radomiu sprzedała na rodzimym rynku 1000 egzemplarzy VIS 100 M1. Odbiorcami pistoletów są miłośnicy polskiej broni, którzy uprawiają szeroko rozumiany sport strzelecki tj. strzelectwo dynamiczne, jak i strzelectwo tarczowe. Broń znalazła także uznanie kolekcjonerów broni palnej. Ta jednostka broni jest wyjątkowa, ponieważ to pierwszy od lat 90. polski pistolet w pełni opracowany konstrukcyjnie i technologicznie oraz wykonany na terenie Polski.

- Jesteśmy dumni, że pistolet VIS 100 M1, zasilany amunicją 9x19 mm znalazł uznanie wśród klientów rynku cywilnego. Nasza broń jest dziś w sprzedaży na rodzimym rynku, ale Fabryka Broni rozmawia też z importerami m.in. z USA, Kanady oraz krajów Ameryki Południowej i Europy. Chcemy, by polskie konstrukcje takie jak VIS 100 czy MSBS GROT stały się mocną marką, promującą polską myśl technologiczną – mówi Seweryn Figurski, członek zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Pistolet VIS 100 M1 to cywilna wersja opracowanego i zaprojektowanego, a także produkowanego przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom wojskowego pistoletu samopowtarzalnego VIS 100. Broń została zaprezentowana po raz pierwszy 1 lipca 2014 r. podczas otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni w Radomiu. VIS 100 powstał w ramach wojskowego projektu Tytan, a nazwa nawiązuje do historycznego Vis wz. 35 oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do dziś dostarczono wojsku prawie 8000 pistoletów VIS 100 kal.9x19 mm. W bieżącym roku zaplanowano kolejne dostawy, dzięki czemu do końca 2021 roku do polskich sił zbrojnych trafi prawie 6000 sztuk VIS 100.

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o., wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jest wiodącym, polskim producentem broni palnej, w szczególności dla Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych.

Tekst: Aleksandra Odziemkowska/ FB „Łucznik” – Radom