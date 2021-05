Ja, żołnierz Wojska Polskiego!

REKLAMA

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy dowódcy 17WBZ, płk. Markowi Pieniakowi przez dowódcę uroczystości ppłk. Pawła Kruka (dowódcę 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej). Powagi sobotniej uroczystości nadała kompania honorowa wystawiona przez 7DAPlot na czele z pocztem sztandarowym.

Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu przez uczestników uroczystej zbiórki hymnu państwowego, w imieniu dowódcy Wielkopolskiej Brygady głos zabrał płk Marek Pieniak. W swoim przemówieniu zastępca dowódcy przywitał serdecznie zaproszonych gości, a w szczególności rodziny i najbliższych elewów. „Przysięga wojskowa to akt szczególnego zobowiązania żołnierza. Wypowiadając słowa roty, potwierdzacie swoją gotowość do służby Ojczyźnie i do najwyższego poświęcenia w jej obronie. Pamiętajcie, że moralne zobowiązane wobec Ojczyzny i Narodu będzie Wam towarzyszyć przez całe życie”. – podkreślił płk Marek Pieniak. Zastępca życzył elewom spełnienia planów osobistych i zawodowych. „Aby droga, która być może dla wielu z Was wyznaczą dziś słowa roty – będzie pełna pasji, zaangażowania i odwagi w działaniu”.

Po wystąpieniu płk. Pieniaka nastąpił najbardziej wyczekiwany przez elewów punkt sobotniej uroczystości – złożenie przysięgi wojskowej. Przed frontem szyku czworo elewów w ramach wyróżnienia, złożyło przysięgę wojskową na sztandar. Ksiądz kapelan ppłk Stanisław Garbacik udzielił nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwa, po czym w imieniu przysięgających, głos zabrał szer. elew Monika Bal. „Wypowiedziane dziś słowa przysięgi wojskowej to dla nas – elewów 17WBZ wielki zaszczyt. Jesteśmy świadomi, że weszliśmy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku i zaangażowania. Podziękowania składamy naszym dowódcom za trud, poświęcenie i zrozumienie w stawianiu pierwszych kroków w trudnym, żołnierskim rzemiośle. Serdeczne podziękowania składamy naszym rodzicom i opiekunom za rodzicielską troskę za to, że pokazaliście nam właściwą drogę, po której szliśmy, dzięki której staliśmy się prawdziwymi żołnierzami Wojska Polskiego”. – podkreśla świeżo zaprzysiężony szer. elew Monika Bal.

Ostatnim elementem uroczystości było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odprowadzenie sztandaru i kompanii honorowej oraz przegrupowanie do defilady.

Około 40 elewów skróconej służby przygotowawczej szkoliło się w strukturach 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej 17 WBZ. Od 4 do 29 maja brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym, w ramach którego poznali podstawy żołnierskiego zachowania, taktyki, szkolenia strzeleckiego. Pozytywnie zakończone egzaminy są przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Tekst: ppor. Anna Dominiak