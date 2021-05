Weterani, dziękujemy Wam za służbę!

Ilekroć udajecie się poza granice kraju, by służyć bardzo często w sytuacjach wojennych, reprezentujecie Rzeczypospolitą – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. – To właśnie udział w misjach buduje solidarność między państwami – przypominał minister obrony Mariusz Błaszczak. Weterani świętowali w tym roku w Krakowie.

Z okazji święta zwierzchnik sił zbrojnych odznaczył Orderami Krzyża Wojskowego dwóch oficerów Jednostki Wojskowej Komandosów. Za dowodzenie oraz wybitne czyny bojowe podczas działań przeciw aktom terroryzmu poza granicami państwa Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego nadał jednemu z poruczników. Natomiast kapitana z Lublińca prezydent odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za wybitne czyny bojowe i osobiste męstwo. – Polscy żołnierze są wysyłani do różnych miejsc na świecie, właśnie tam, gdzie toczy się wojna. I czasem zdarza się, że w tych walkach uczestniczą. Zdarza się też, że dokonują wtedy czynów wyjątkowego bohaterstwa. I za to właśnie nadawane jest to wyjątkowe odznaczenie – dziękował żołnierzom prezydent Duda.

Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślał, że nasze wojsko za granicą wystawia Polsce bardzo wysokie świadectwo. – Wszędzie, gdzie polscy żołnierze służyli lub służą, słyszę słowa podziękowania. To wasza wielka zasługa. Dziękuję za to z całego serca! – dodał prezydent. Jednocześnie zaznaczył: – Chcę także żebyście zanieśli te moje podziękowania do swoich domów. Bo nikt, kto tego nie przeżył, nie wie, co to znaczy czekać na powrót syna, brata ojca, mamy – mówił Andrzej Duda.

Za ofiarną służbę na misjach dziękował dziś wojsku także minister obrony Mariusz Błaszczak. – W Dniu Weterana pamiętamy o tych wszystkich żołnierzach, którzy poświęcili swoje zdrowie i życie w imię wolności naszego kraju, w imię bezpieczeństwa państw sojuszniczych. Jesteśmy wdzięczni za służbę żołnierzy Wojska Polskiego. To jest niezwykle ważne, by stanowili przykład i wzór do naśladowania dla młodych ludzi wstępujących w szeregi armii – powiedział szef MON-u, który złożył dziś kwiaty przed warszawskim Pomnikiem żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Mariusz Błaszczak podkreślał, że to właśnie udział w misjach buduje solidarność między państwami.

Dzień Weterana świętowany jest od 2012 roku. Uroczystości odbywały się już m.in. w Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Giżycku. W tym roku po raz pierwszy weteranów gościł Kraków. – Bardzo się cieszę, że to właśnie krakowskim spadochroniarzom przypadł ten zaszczyt, ponieważ to właśnie spadochroniarzom powierzono w powojennej Polsce zadanie sformowania pierwszej polskiej jednostki specjalnej pokojowych sił ONZ. Jesienią 1973 roku wysłano ją do Egiptu – powiedział gen. bryg. Grzegorz Grodzki, dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Przez prawie 68 lat ponad 120 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska wzięło udział w ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa. Podczas działań poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, a ponad 800 osób zostało rannych. Obecnie polscy żołnierze służą w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Rumunii, Republice Środkowej Afryki, Kuwejcie, Iraku Turcji oraz na Łotwie.