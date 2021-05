Rosomak zacieśnia współpracę z Oshkoshem

Specjaliści z Rosomak S.A., firmy należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, będą serwisować wozy produkcji Oshkosh Defense. Do ich warsztatów trafią nie tylko pojazdy wykorzystywane przez Wojsko Polskie, ale także te z innych sojuszniczych armii, operujących na wschodniej flance NATO. Umowę w tej sprawie podpisano w piątek.

Amerykańska spółka Oshkosh Defense to jeden z czołowych producentów wojskowych samochodów w Stanach Zjednoczonych. Opracowany przez nią opancerzony pojazd terenowy M-ATV (MRAP All-Terrain Vehicle) ma w najbliższych latach zastąpić w służbie wysłużone HMMWV i stać się podstawowym autem amerykańskich sił zbrojnych. Pentagon zamówił ich ponad pięć tysięcy. Wejście na rynek średniej wielkości pojazdów było dla Oshkosh Defense wyzwaniem, gdyż firma ta swoją pozycję zbudowała przede wszystkim w segmencie ciężarówek. Kilka typów takich pojazdów dostarcza do US Army, US Marine Corps oraz US Air Force. Osadzone są na nich m.in. zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Patriot czy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe HIMARS.