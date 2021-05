Stanowisko Rzecznika Prasowego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do artykułu

ORP Orzeł 3 lata temu nie miał możliwości zanurzania i wykonywania zadań, w chwili obecnej okręt zanurza się i załoga systematycznie odbudowuje zdolności do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. W ostatnich latach wykonano naprawę kompleksu hydroakustycznego MGK 400, peryskopów oraz naprawiono główne wentylatory okrętowe, naprawie poddano system hydrauliki ogólnookrętowej oraz zespoły pompowe urządzeń pomocniczych. W trakcie naprawy jest system wyrzutni torped okrętowych. Ponadto przez Komendę Portu Wojennego Gdynia procedowany jest obecnie przetarg na naprawę bieżącą, połączony z wydokowaniem okrętu, planowany na realizację w drugiej połowie roku.

W związku z artykułem, który ukazał się w Wyborcza.pl Trójmiasto, 27 maja br. opisującym anonimowy list, którego autorami rzekomo są marynarze ORP Orzeł informuję, że forma napisania listu wskazuje, że stworzył go ktoś niepowiązany z Marynarką Wojenną. Sformułowania typu „manewry” i „brak tlenu” wskazują jednoznacznie na to iż autorem jest ktoś nie mający doświadczenia morskiego. Każdy z podwodników jest świadomy i wyszkolony z zakresu ewentualnego ratowania się z okrętu i wie dobrze, że pierwszym czynnikiem zagrażającym życiu jest zatrucie dwutlenkiem węgla, a nie „brak tlenu”.

Stanowisko Rzecznika Prasowego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do artykułu pt. Dramatyczny list załogi okrętu podwodnego MW. "Był problem z wynurzeniem. Nasze życie jest zagrożone".

Wszystkie te czynności zmierzają do odtworzenia pełnej zdolności okrętu. Członkowie załogi, oraz przełożeni są świadomi ryzyka jakie niesie chodzenie w morze na okręcie podwodnym. Dlatego w trakcie wyjść w których sprawdzane były naprawiane elementy, okręt zawsze zanurzał się w zabezpieczeniu okrętów ratowniczych będących w pełnej gotowości do podjęcia działań w jak najkrótszym czasie na wypadek jakiegokolwiek zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu.

Wszystkie okręty marynarki wojennej kierowane do wykonywania zadań na morzu bezwzględnie muszą posiadać sprawne mechanizmy główne oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo załogi.

Nadmieniam, iż w ramach „Planu Modernizacji Technicznej w latach 2021-2035” najwyższymi priorytetami dla MW są następujące zadania:

· Okręt Obrony Wybrzeża pk. „MIECZNIK” – pozyskanie 3 okrętów do 2033 roku;

· Okręt Podwodny Nowego Typu kr. „ORKA” – pozyskanie dwóch okrętów do 2034 roku.

Ponadto budowane są dwa kolejne nowoczesne niszczyciele min pk. „KORMORAN II”. Przekazanie okrętów Marynarce Wojennej zaplanowane jest do końca 2022 roku. Zarówno pierwsza jak i kolejne jednostki budowane są na podstawie wymagań taktyczno-technicznych, zapewniających realizację zadań zgodnie z ich przeznaczeniem.

Korweta patrolowa ORP „ŚLĄZAK” realizuje badania eksploatacyjno-wojskowe w celu doprecyzowania zasad szkolenia oraz operacyjnego wykorzystania okrętu.

Informuję jednocześnie, że autor artykułu nie wystąpił do mnie z prośbą o komentarz w kontekście zarzutów jakie ukazały się w przedmiotowym liście marynarzy, a do Dowództwa Generalnego RSZ nie wpłynęły żadne sygnały potwierdzające prawdziwość zarzutów opublikowanych w liście.

Tekst: ppłk Marek Pawlak/ rzecznik prasowy Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych