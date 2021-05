Intensywne szkolenie pancerniaków

Żołnierze z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej intensywnie szkolą się zarówno na poligonie w Nowej Dębie i w okolicach Białej Podlaskiej, jak też na przykoszarowym placu ćwiczeń.

Pancerniacy z 2 bcz w ramach zajęć zintegrowanych doskonalą procedury przygotowania czołgów Leopard2 do pokonania głębokiej przeszkody wodnej. Jest to kolejny element szkolenia, przygotowujący załogi do pokonania rzeki Narew we wrześniu.