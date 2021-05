Budujemy silną pozycję Polski w ramach NATO

Zaczynacie nową misję, misję w Turcji. Jest to pierwsza zmiana choć, jak powiedział Pan Prezydent jesteście doświadczonymi żołnierzami. Budujecie w ten sposób, z jednej strony silną pozycję Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a z drugiej strony zdobywacie doświadczenia, które budują wasze zdolności wojskowe – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami służącymi w Turcji w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego pk. TAMT.

We wtorek, 25 maja br. prezydent RP i szef MON spotkali się z polskimi żołnierzami pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji, który rozpoczął służbę w bazie lotniczej Incirlik w kwietniu 2021 roku.

- Podczas wizyty w Turcji miałem zaszczyt podpisać dwie ważne umowy dotyczące obronności. Pierwsza z tych umów, to umowa o zakupieniu dla Wojska Polskiego bezpilotowców. (…) Niewątpliwie ta umowa i sam fakt, że już w przyszłym roku ten sprzęt trafi na wyposażenie Wojska Polskiego wzmacnia zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej. To jest niezwykle istotne. Druga umowa dotyczyła wymiany informacji niejawnych, która stanowi podstawę niejako do dalszej współpracy w dziedzinie obronności między Polską i Turcją - mówił do żołnierzy minister Mariusz Błaszczak.