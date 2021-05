Nowi żołnierze i Chorągiew Wojska Polskiego w „Czternastce”

- Żołnierze! Brzmi dumnie, nieprawdaż? Skoro tu jesteście, stoicie na tym placu apelowym składając przysięgę wojskową, to znaczy, że marzyliście o tym, by tak się do Was zwracano - mówił do przysięgających dowódca 14 ZBOT płk Tomasz Borowczyk. - Przeszliście ciężkie 16 dni szkolenia podstawowego i teraz, dumnie, trzymając przy piersi broń, przeżywacie jedną z najważniejszych chwil w swoim życiu. Gratuluję! Ale mam też dla Was drugą wiadomość - to zaledwie wymagający, ale dopiero początek Waszej drogi w mundurze.

Płk Borowczyk zwrócił uwagę na to, niedzielna uroczystość ma miejsce w szczególnym czasie. Już za kilka dni, 29 maja, obchodzony będzie po raz 9 w kraju Dzień Weterana Działań poza Granicami Kraju. - Może jeszcze tego nie wiecie, ale wśród nas jest wielu, którzy ten dzień szczególnie obchodzą. Bo są w naszych szeregach ci, którzy służyli na misjach na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie czy Afryce. Byli tam dlatego, żeby walczyć z przeciwnikiem poza granicami kraju, a nie w naszej Ojczyźnie - podkreślił. - Spójrzcie na nich i bierzcie z nich przykład, będąc gotowym w każdej chwili poświęcić trud, pot, łzy, a czasem nawet zdrowie i życie dla naszej Ojczyzny.

Wyraził także nadzieję, że to ostatnia przysięga w takim reżimie sanitarnym, kiedy przysięgający stoją na placu apelowym w maseczkach, a uroczystości nie mogą obejrzeć ich rodziny i przyjaciele. - Z jednej strony żałujemy tego, z drugiej - to dla Was kolejny znak, by pamięta. Tym razem o Waszych starszych kolegach, którzy składając przysięgę bez maseczek, kilkanaście dni później zostali rzuceni do walki z pandemią - mówił dowódca zachodniopomorskiej brygady OT.

Uroczystość była szczególna także z innego powodu. 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała, jako pierwsza jednostka WOT w Polsce, Chorągiew Wojska Polskiego. Dowódcy 14 ZBOT przekazał ją zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Maciej Klisz. Sztandar poświęcili wspólnie księża: katolicki Marian Augustyn i prawosławny kapelan 14ZBOT Jarosław Biryłko.

W uroczystości w Szczecinie wzięło udział także 26 żołnierzy, którzy ukończyli ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze, to byli żołnierze lub absolwenci Legii Akademickiej, którzy złożyli już przysięgę wojskową. Tym samym 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powiększyła się o 55 żołnierzy i liczy już 640 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Kolejne wcielenie do „Czternastki” odbędzie się w lipcu, w ramach rozpoczynających się „Wakacji z WOT”. Wakacyjne, 16 dniowe szkolenie podstawowe, które również zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej jest szczególnie dedykowane uczniom i studentom, bowiem to znakomity czas, by bez kolizji z nauką przejść wojskowe przeszkolenie. Już dziś, prawie co trzeci żołnierze 14 ZBOT to uczeń lub student, a co czwarty to kobieta.

Żołnierzem WOT może być każdy pełnoletni i nie karany obywatel Polski. Wystarczy złożyć dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień i przejść badania psychologiczne. 16 - dniowe szkolenie podstawowe, które przechodzi potem każdy żołnierz, pozwala zapoznać się z elementami taktyki wojskowej, obsługi broni i strzelania czy pierwszej pomocy. Atrakcyjne zajęcia odbywają się nie tylko w koszarach, ale przede wszystkim w terenie, w dzień i w nocy.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 ZBOT