Wakacje w mundurze

W poprzednich latach szkolenia dla ochotników, organizowane w czasie wakacji i ferii zimowych , cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niestety, w ubiegłym roku – ze względu na pandemię koronawirusa i działania antykryzysowe terytorialsów – powołania wakacyjne były mocno ograniczone. W tym roku jednak projekt „Wakacje z WOT” powraca. – Zachęcamy do wstąpienia w szeregi WOT ludzi młodych: uczniów, studentów, ale także ich nauczycieli oraz wykładowców. Liczymy na ochotników, którzy nie mogli dołączyć do nas wcześniej ze względu na naukę w ciągu roku szkolnego czy akademickiego – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy DWOT.

Już za kilka tygodni rozpocznie się kolejna edycja programu „Wakacje z WOT”. To oferta głównie dla uczniów, studentów i nauczycieli, którzy w czasie roku szkolnego czy akademickiego nie mogli wziąć udziału w 16-dniowych szkoleniach podstawowych. Zainteresowani mogą się już zgłaszać do wojskowych komend uzupełnień lub wypełnić zgłoszenie online.

Do szkolenia ochotników przygotowuje się już m.in. 3 Podkarpacka Brygada OT. W szeregi tej jednostki podczas poprzednich edycji projektów „Wakacje z WOT” i „Ferie z WOT” wstąpiło niemal 550 żołnierzy. – Pomysł na szkolenie podstawowe podczas wakacji i ferii to złoty środek na to, aby pogodzić naukę czy pracę z realizacją swoich marzeń o służbie wojskowej – mówi płk Dariusz Słota, dowódca podkarpackich terytorialsów.

Osoby zainteresowane wakacyjnym przeszkoleniem i służbą w WOT powinny już zgłaszać się do właściwych dla swojego miejsca zamieszkania wojskowych komend uzupełnień. Wniosek o powołanie do służby można także złożyć elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Podczas szesnastodniowych szkoleń podstawowych ochotnicy będą się uczyć posługiwania bronią, taktyki, łączności, topografii, zasad zachowania na polu walki i udzielania pierwszej pomocy medycznej. – Szkolenie podstawowe w czasie wakacji nie różni się od tych organizowanych w WOT w innych terminach. To szesnaście dni bardzo intensywnych ćwiczeń, które są dużym wyzwaniem i sprawdzianem dla kandydatów – mówi ppor. Daniel Woś z 10 Świętokrzyskiej Brygady OT. Kielecka brygada „16-tkę” rozpocznie 3 lipca. – Pierwszego dnia ochotników czekają badania i testy sprawnościowe, a później już tylko zajęcia praktyczne, które są organizowane na terenie jednostki, na strzelnicach i pasach taktycznych – dodaje.

Finałem szkolenia podstawowego jest zawsze pętla taktyczna, czyli sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych przez terytorialsów, a następnie przysięga wojskowa.