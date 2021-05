Polskie rakiety na wschodniej flance

„Spring Storm” to najważniejszy egzamin estońskiej armii. Ćwiczenia rozpoczęły się 17 maja. Zgodnie ze scenariuszem naprzeciw siebie stanęły dwie brygady tamtejszej piechoty. W skład jednej z nich wchodzą m.in. poborowi, którzy niebawem wrócą do cywila. Dla nich to końcowy sprawdzian wyszkolenia. – Poszczególne epizody będą się rozgrywały na naszych poligonach, ale też w przestrzeni publicznej – zapowiadał kilka dni temu kpt. Aivo Vahemets, rzecznik sił zbrojnych Estonii cytowany przez serwis err.ee.

Pododdział Morskiej Jednostki Rakietowej został przerzucony do Estonii, gdzie trwają właśnie międzynarodowe ćwiczenia „Spring Storm '21”. Transport odbył się na pokładach okrętów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Podobnie było dwa lata temu. Wówczas obsługi wyrzutni prowadziły symulowane strzelania do celów w Zatoce Fińskiej.

Łącznie w ćwiczeniach rozgrywanych na północnym wschodzie kontynentalnej części kraju oraz na wyspie Hiuma bierze udział 5 tys. Estończyków. Do tego dochodzi jeszcze dwa 2 tys. żołnierzy z zagranicy: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch. W ciągu najbliższych tygodni na poligonach pojawią się m.in. amerykańskie wozy opancerzone Stryker oraz śmigłowce CH-47 Chinook.

W „Spring Storm” weźmie udział także Wojsko Polskie. Na ćwiczenia zostało skierowanych 250 żołnierzy z wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej. 18 maja ze Świnoujścia do Gdyni wyruszyły dwa okręty transportowo-minowe ORP „Kraków” i ORP „Poznań”. – W gdyńskim porcie na ich pokłady wjechały wydzielone pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej wraz ze sprzętem – informuje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. – Przy okazji przećwiczyliśmy wariant załadunku, podczas którego pokłady okrętów zostają sprzęgnięte. Pozwala to wykonać zadanie szybciej – dodaje.

MJR to jedna z najnowocześniejszych jednostek Sił Zbrojnych RP. Korzysta ona z mobilnych wyrzutni, które mogą zostać rozstawione w przygodnym terenie i w krótkim czasie otworzyć ogień. – Główną siłę uderzeniową MJR stanowią przeciwokrętowe kierowane pociski rakietowe typu Naval Strike Missile – przypomina kmdr ppor. Radosław Pioch, rzecznik 3 Flotylli Okrętów, której podlega jednostka. O zadaniach, które pododdziały rakietowe będą realizowały w Estonii, mówi na razie niewiele. – Chcemy doskonalić umiejętności związane z przerzutem sił i pozyskać nowe doświadczenia, jeśli chodzi o możliwość wykorzystania jednostki we współdziałaniu z naszymi sojusznikami – tłumaczy kmdr ppor. Pioch.

Wydzielone pododdziały MJR uczestniczyły już w „Spring Storm” dwa lata temu. Wówczas wyrzutnie zostały rozstawione na wyspie Sarema i wykonały szereg symulowanych ataków na cele w Zatoce Fińskiej. Jak podkreślali wówczas eksperci, polscy marynarze udowodnili wtedy, że we współpracy z NATO są w stanie skutecznie zablokować rosyjskim okrętom z bazy w Kronsztadzie możliwość wyjścia na pełne morze.

„Spring Storm” to dla MJR już drugie w tym roku międzynarodowe ćwiczenia. W marcu marynarze z Siemirowic wzięli udział w manewrach „Sea Shield '21”. Wraz ze sprzętem zostali przerzuceni drogą lotniczą w inne miejsce tzw. wschodniej flanki NATO – do Rumunii. Wykonali tam symulowane strzelania w kierunku Morza Czarnego. Celem miały być okręty nieprzyjaciela zagrażające portowi w Konstancy. Po wykonaniu zadania polskie pododdziały musiały się jak najszybciej przemieścić samolotami do Gdyni, a stamtąd do macierzystej bazy.

Marynarze z MJR mają już za sobą także strzelania ostrą amunicją. Odbyły się one na poligonie morskim w Norwegii. Pociski zniszczyły wówczas cele oddalone od wyrzutni o blisko 150 km.