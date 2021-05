Polscy żołnierze polecą na Islandię

Na początku września tego roku rozpocznie się nowa polska misja zagraniczna. Tym razem żołnierze wyjadą na Islandię, choć nie na długo, bo misja ma trwać zaledwie trzy tygodnie. Informację o tym przekazał wiceminister Wojciech Skurkiewicz podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Posłowie rozmawiali o zaangażowaniu Wojska Polskiego w zagraniczne operacje.

PKW Liban. Fot. st. szer. Wojciech Król/ CO MON

3 tysiące – tylu żołnierzy z biało-czerwoną flagą na mundurze służyło w ubiegłym roku na zagranicznych misjach. Wojsko Polskie wystawia w sumie 10 kontyngentów, które działają na postawie mandatu NATO (5 misji), UE (3), ONZ (1) oraz Sił Globalnej Koalicji (1). W ramach współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim jesteśmy obecni w Afganistanie, („Resolute Support Mission”, służy tam do 400 Polaków), Kosowie (300), Łotwie (200), Rumunii (do 250) i Turcji (do 80 osób). Operacje wojskowe prowadzone pod auspicjami Unii Europejskiej to PKW Bośnia-Hercegowina (do 50 osób), PKW Republika Środkowo-Afrykańska (do 2) oraz PKW Irini we Włoszech (do 80 i dodatkowo 4 oficerów delegowanych do dowództwa operacji morskich). Z ramienia ONZ polscy żołnierze służą w Libanie (250). Natomiast w Iraku (350) Polska jest częścią Sił Globalnej Koalicji Przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu i realizuje sojuszniczą misję szkoleniową.