Wojownicy oko w oko z „Masterem”

– Rzadko podczas „Projektu Wojownik” mieliśmy okazję wziąć udział w typowo bokserskim treningu. Na dodatek prowadził go nie byle kto, bo utytułowany pięściarz. „Master” nie tylko jest bardzo dobrym bokserem, lecz także potrafi umiejętnie przekazywać wiedzę o tajnikach swojej dyscypliny – podkreśla płk Głuszczak. Pięściarz na spotkaniu wspomniał również o jednym z najlepszych polskich trenerów boksu, zmarłym przed ponad dwu laty Andrzeju Gmitruku. – Mateusz wiele dobrego powiedział o tym szkoleniowcu i jego skutecznych metodach pracy. W sumie zajęcia, które poprowadził, były bardzo udane – dodaje płk Głuszczak. Pułkownik również trenował z „Masterem” i innymi żołnierzami.

W treningu prowadzonym m.in. przez szer. Mateusza Masternaka wziął udział ppłk Sebastian Grell, dowódca 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. – Cieszę się, że mogliśmy u nas przeprowadzić zajęcia w ramach „Projektu Wojownik”. Mam nadzieję, że to nie było to jednorazowe spotkanie. Fajnie było poruszać się i wypocić – przyznaje dowódca jednostki, w której odbył się trening.

Ppłk Grell od 15 lat uprawia krav magę – system walki opracowany do skutecznej samoobrony. Nie mógł więc sobie odmówić udziału w treningach z weteranami. Sam zresztą też jest weteranem misji w Iraku i Afganistanie. – Posparowałem z młodszymi o kilkanaście lat żołnierzami, a i z mistrzem Masternakiem, który delikatnie obił mi żebra. Ale największą zaletą tych zajęć jest możliwość integracji oraz spotkania ludzi z pasją, którzy potrafią się nią dzielić z innymi – przyznaje podpułkownik.

W spotkaniu w ramach „Projektu Wojownik” po raz drugi uczestniczył por. Jacek Domański, weteran misji w Afganistanie, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego. – W lutym trenowałem m.in. z Danielem Omielańczukiem, byłym zawodnikiem KSW i UFC, w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej. Tym razem mogłem skrzyżować rękawice z samym Masternakiem. Z treningów z tymi świetnymi zawodnikami wyniosłem wiele cennych wskazówek – mówi porucznik, który od wielu lat interesuje się sportem. – Jeszcze przed wojskiem uprawiałem trójbój siłowy. Potem, podczas 13 lat służby w wojskach powietrznodesantowych i czterech lat służby w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej, trenowałem krav magę i kick boxing – opowiada oficer i podkreśla, że sztuki walki są coraz popularniejsze w polskiej armii.

Podczas szkolenia w 3 Zamojskim Batalionie Zmechanizowanym oprócz szer. Mateusza Masternaka zajęcia prowadzili żołnierze z 19 Brygady Zmechanizowanej: por. Kamil Czochra – posiadacz czarnego pasa w brazylijskim dżiu-dżitsu oraz brązowy medalista mistrzostw Europy i wicemistrz Polski z 2018 roku w kategorii 94 kg w tej dyscyplinie sportu (absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, trener brazylijskiego dżiu-dżitsu w zamojskim klubie Stronghold), karateka sierż. Marcin Małysza, zawodnik MMA szer. Jakub Ślepko, kick bokser kpr. Damian Pawęcki oraz instruktor boksu szer. Sebastian Gumiela.

Każdego dnia na zakończenie treningów sierż. Aleksandra Jakubczak dbała o to, żeby ćwiczący wykonali zestaw ćwiczeń rozciągających mięśnie. Weterani wysłuchali również wykładów na temat zdrowej żywności oraz psychologii sportu.