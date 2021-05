Wizyta Attaché Obrony Wielkiej Brytanii

REKLAMA

Współpraca sił morskich Wielkiej Brytanii i Polski to przede wszystkim udział we wspólnych ćwiczeniach i operacjach w ramach Sił Odpowiedzi NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Polskie i brytyjskie okręty wielokrotnie operowały w ramach Stałych Zespołów Sił Odpowiedzi NATO oraz współpracowały w trakcie operacji antyterrorystycznej pod kryptonimem Active Endeavour na Morzu Śródziemnym. Polscy marynarze zdają egzaminy do służby w elitarnych siłach NATO w brytyjskim centrum szkoleniowym FOST (Flag Officers Sea Training) w Plymouth. Członkowie załogi Okrętu Muzeum ORP Błyskawica corocznie uczestniczą w obchodach rocznicy obrony brytyjskiego miasta Cowes przez polski okręt. W maju 1942 roku niszczyciel ORP Błyskawica uratowała to miasto przed zbombardowaniem.

Tekst: 3.FO