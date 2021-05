Pamiętajmy o zdobywcach Monte Cassino

Służba żołnierzy gen. Andersa to wzór dla dzisiejszego Wojska Polskiego – mówi minister Mariusz Błaszczak, który składa dwudniową wizytę we Włoszech. Szef MON modlił się w poniedziałek przy grobie św. Jana Pawła II w Watykanie, a we wtorek weźmie udział w uroczystościach na Monte Cassino. Uroczyście otworzy także ścieżkę historyczną opracowaną przez Wojskowy Instytut Wydawniczy.





– Bitwa o Monte Cassino to wydarzenie niezwykle istotne w polskiej historii i ważny element naszej świadomości narodowej – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak w Rzymie podczas wizyty z okazji 77. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Szef MON dodał, że walkę stoczyły tam w maju 1944 roku oddziały 2 Korpusu Polskiegogen. Władysława Andersa, złożone z żołnierzy wywiezionych daleko na wschód przez komunistyczną Rosję. Potem oddziały te przyszły długą drogę do Włoch, aby wyzwolić je spod niemieckiej okupacji. – Służba ówczesnych podkomendnych gen. Andersa stanowi wzór do naśladowania dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego – podkreślił minister.



Pierwszego dnia wizyty we Włoszech Mariusz Błaszczak złożył kwiaty i modlił się przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. – Św. Jan Paweł II to najwybitniejszy z rodu Polaków, wielka postać, która dziełem swojego życia wpłynęła na losy świata – podkreślił Błaszczak. Zaznaczył, że to polskiemu papieżowi zawdzięczamy wolność naszego kraju, to on swoją nauką i czynami doprowadził do tego, że upadł komunizm. Również pielgrzymki papieża po całym świecie, podczas których niósł nadzieję, stanowią wciąż inspirację dla milionów ludzi, także w Polsce. – Dziś pamięć o nim i nasze modlitwy kierowane za jego wstawiennictwem stanowią o naszym patriotyzmie, tożsamości narodowej i chrześcijaństwie.



Jutro, w rocznicę zdobycia przez Polaków Monte Cassino, minister weźmie udział w uroczystościach upamiętniających słynną bitwę m.in. we mszy na Polskim Cmentarzu Wojennym ulokowanym na słynnym wzgórzu i złoży kwiaty przy pomniku 6 Pułku Pancernego w Piedimonte.



Jednym z ważnych elementów tegorocznych obchodów będzie otwarcie przez Mariusza Błaszczaka ścieżki historyczno-edukacyjnej zrealizowanej przez Wojskowy Instytut Wydawniczy. Wiedzie ona szlakiem polskich żołnierzy z miasta Cassino na wzgórze Monte Cassino.