Żołnierze zdominowali mistrzostwa kraju orientalistów

Na pierwszych w tym roku mistrzostwach kraju w biegu na orientację zawodnicy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego niemal nie schodzili z podium. Na trasach w okolicach Szydłowca wywalczyli 11 medali z 12 możliwych do zdobycia. Dwa tytuły mistrzowskie zdobyła st. szer. Aleksandra Hornik, a po jednym st. szer. Bartosz Pawlak i st. szer. Michał Olejnik.



St. szer. Aleksandra Hornik. Fot. Jakub Kijak

Reprezentantom Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego nie udało się jedynie wywalczyć brązowego medalu w biegu nocnym kobiet. Brąz w tej konkurencji „zgarnęła” bowiem Maria Gorczyca z Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań. Z kolei złoto w biegu nocnym kobiet zdobyła st. szer. Aleksandra Hornik, która o cztery sekundy wyprzedziła st. mar. Ewę Gwóźdź. Kilkanaście godzin później, w biegu średniodystansowym Hornik również zasłużyła na tytuł mistrzowski, wyprzedzając (tym razem jednak o 40 s) Gwóźdź. Na trzeciej pozycji uplasowała się st. mar. Agata Olejnik.

W rywalizacji seniorów tytułami mistrzowskimi podzielili się natomiast st. szer. Bartosz Pawlak i st. szer. Michał Olejnik. Pawlak pewnie sięgnął po złoto w biegu średniodystansowym, w którym zaciętą rywalizację o srebro stoczyli Olejnik z mł. chor. Wojciechem Kowalskim. Chorąży był szybszy zaledwie o cztery sekundy i to on cieszył się z kolejnego tytułu wicemistrza kraju. Natomiast w biegu nocnym Olejnik, zeszłoroczny siedmiokrotny mistrz Polski, nie dał żadnych szans rywalom. Pewnie pokonał wszystkich, a drugiego na mecie szer. Piotra Parfianowicza wyprzedził o ponad cztery minuty. Brąz zdobył chorąży Kowalski, który do zwycięzcy stracił ponad siedem minut.