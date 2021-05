Podchorążowie zaangażowani w pomoc w warunkach pandemii

Każdego dnia grupa 36 podchorążych wspiera Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych. Studenci telefonicznie zawiadamiają osoby zarażone o pozytywnym wyniku testu oraz ustalają ich bezpośrednie kontakty. Tych, którzy mieli kontakt z zarażonym informują o obowiązku odbycia kwarantanny. Zebrane informacje przekazują do systemu teleinformatycznego. Praca studentów zorganizowana jest w systemie zmianowym i trwa siedem dni w tygodniu. Podchorążowie pracują na stanowiskach zorganizowanych w pracowniach komputerowych Wydziału Cybernetyki WAT.

Modlin i Bemowo

Trzech podchorążych WAT stale wspiera Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie we wprowadzaniu formularzy wywiadów do bazy danych. Młodzi adepci sztuki wojskowej pomagają też mieszkańcom warszawskiego Bemowa pozostającym w izolacji. Pomoc ta, niemal natychmiastowa i całkowicie bezpłatna, obejmuje robienie i dostarczanie zakupów, w tym lekarstw oraz umawianie wizyt lekarskich. Mieszkańcy dzielnicy mogą też liczyć na wsparcie zdalne w nauce dzieci – uczniów szkół podstawowych i średnich. Studenci WAT pomagają również w dotarciu do przychodni osobom niepełnosprawnym, załatwieniu spraw na poczcie, czy naprawie sprzętu komputerowego. Aby uzyskać pomoc świadczoną przez studentów wystarczy zadzwonić pod numer: 261-837-805.

Weterani i seniorzy nie pozostają sami

W akcję niesienia pomocy weteranom Powstania Warszawskiego włączyli się z kolei członkowie Koła Naukowego Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polskiego działającego w WAT. Grupa 20 podchorążych utrzymuje stały kontakt z 30 weteranami, wspierając ich rozmową telefoniczną oraz dostarczając paczki z różnymi artykułami. Warto podkreślić, że kontakt z weteranami nie został wymuszony z powodu pandemii, jest utrzymywany od wielu lat. W aktualnej sytuacji studenci jeszcze bardziej otaczają opieką seniorów. Do niesienia pomocy w tej formie zgłaszają się też studenci nie zrzeszeni w kole.

„SpoKREWnieni służbą” w dobie pandemii

Podchorążowie ciągle zgłaszają się, aby oddawać krew. Kolejna edycja akcji MON „SpoKREWnieni służbą” została zainicjowana 1 marca br. w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięła w niej udział grupa podchorążych WAT. W uczelni aktualnie studiuje 1500 honorowych dawców krwi. W dobie trwającej pandemii podchorążowie ciągle wspierają stacje krwiodawstwa w zapewnieniu odpowiednich stanów magazynowych tego cennego płynu i jego składników. W kwietniu br. przy bardzo dużym udziale studentów, w WAT zebrano ponad 82 litry krwi, a od początku roku około 614 litrów.

Docenieni za bezinteresowność

Bezinteresowne zaangażowanie naszych podchorążych jest dostrzegane i doceniane. Dwoje studentów Wojskowej Akademii Technicznej: szer. pchor. Klaudia Wojciechowska i szer. pchor. Damian Gnaś zostało laureatami Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Wyróżnieni podchorążowie to wolontariusze ruchu społecznego „Widzialna Ręka”, nieformalnej grupy pomocy. Powstała ona w celu walki z pandemią i pomocy osobom, które doświadczają negatywnych skutków COVID-19. Wolontariusze WAT pomagają osobom starszym, chorym lub przebywającym na kwarantannie. Wsparcie polega na robieniu zakupów, realizacji recept, a nawet dostarczaniu artykułów do domów opieki społecznej, hospicjów, szkół, przedszkoli oraz placówek medycznych. Organizowane są również zbiórki pieniędzy dla osób ciężko chorych.

Tekst: Ewa Jankiewicz