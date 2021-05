Docenieni przez dowódcę „Dwunastki”

Generał dywizji dr Dariusz Parylak spotkał się z żołnierzami którzy reprezentowali „Dwunastkę” w Mistrzostwach Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie.

30 kwietnia, w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pod szyldem „Walkę Mamy We Krwi” odbyła się gala finałowa Mistrzostw Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie. Gala finałowa była zwieńczeniem walk eliminacyjnych, odbywających się 23 kwietnia we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. To tam, od kilku lat, organizowane są wojskowe zawody mistrzowskie w walce w bliskim kontakcie. Raz w roku, na AWL spotykają się najlepsi fighterzy z jednostek wojskowych z całej Polski, walcząc o tytuł w klasyfikacji indywidualnej oraz o punkty do klasyfikacji drużynowej dla swojej dywizji, jednostki lub rodzaju wojsk. Tytuł mistrzowski w kategorii do 93 kg zdobył Michał Piwowarski, natomiast w klasyfikacji drużynowej reprezentanci 12 Dywizji Zmechanizowanej zajęli I miejsce!

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!