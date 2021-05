Dbamy o pamięć tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę

W trudnych czasach II wojny światowej młodzi ludzie podejmowali wiele wyzwań, których celem było doprowadzenie do przywrócenia niepodległości naszej ojczyzny. Po jej zakończeniu, te charaktery ukształtowane wówczas, nie godziły się na dominację komunistyczną. W ich sercu zawsze była nasza ojczyzna. Zachęcam, żebyście podążali tą drogą, bo polskie siły powietrzne należą do najlepszych na świecie. Zachęcam do tego, żeby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, żeby służyć naszej ukochanej ojczyźnie - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppłk. pil. Marianowi Pisarkowi.

5 maja minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Kolegiacie w Radzyminie, podczas której odsłonięto tablicę upamiętniającą polskiego pilota podpułkownika Mariana Pisarka, patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie. Szef MON udekorował również sztandar Szkoły medalem "Za zasługi dla obronności kraju”.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że dzisiejsi lotnicy Wojska Polskiego są godnymi następcami śp. pułkownika Pisarka. Za sterami potężnych, nowoczesnych maszyn, m.in. w samolotach F-16, a wkrótce również F-35 potwierdzają, że w pełni zasłużenie cieszą się uznaniem dla swoich wyjątkowych umiejętności, które przekładają się na bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.