Wakacje tuż tuż – spędź je w oryginalny sposób!

Pozostały już tylko niespełna 2 miesiące do rozpoczęcia, wyczekiwanych przez większość z nas, wakacji, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej już dziś wychodzą z propozycją spędzenia tego czasu wolnego od szkoły, nauki czy studiów w nieco inny niż zwykle sposób. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej oferuje w czasie wakacji szkolenie dedykowane głównie uczniom i studentom.

Już niebawem ruszy kolejna edycja projektu „Wakacje z WOT”. Dla ochotników do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej chcących wziąć udział w szkoleniu, to odpowiedni moment by zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień i rozpocząć procedurę rekrutacyjną.

25 czerwca (25.06-10.07) 5 Mazowiecka Brygada Oborny Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza rozpocznie kolejną edycję projektu „Wakacje w WOT”. Szkolenie podstawowe organizowane w czasie wolnym od nauki jest przeznaczone głównie dla osób młodych, które uczą się lub studiują. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Forma służby jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej, czyli Terytorialna służba Wojskowa, pozwala na zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym.