Trzy kroki do zawodowstwa

4 maja br. bramę 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przekroczyło około 40 elewów. Od dzisiaj ochotnicy na żołnierzy zawodowych odbywać będą miesięczne szkolenie podstawowe w strukturach 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej.

To już kolejny V turnus skróconej służby przygotowawczej (ssp) realizowany w strukturach 17 WBZ. We wtorek 4 maja bramę jednostki wojskowej przekroczyli kandydaci na żołnierzy zawodowych, którzy do 29 maja odbywać będą służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych. Od dłuższego czasu w brygadzie trwają przygotowania do wyżej wymienianego przedsięwzięcia. Do Ośrodka Służby Przygotowawczej zorganizowanego w 7 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w Wędrzynie zgłosiło się około 40 chętnych kandydatów, w tym aż 85% kobiet.

Skrócona forma wprowadzenia do służby wojskowej jest dla elewów atrakcyjnym rozwiązaniem i pewną przepustką do wstąpienia w szeregi armii. Z całą pewnością ssp będzie charakteryzowała się dużą intensywnością szkolenia. Po poprzednich turnusach realizowanych w szeregach 17 WBZ, zdecydowanie można stwierdzić, iż służba przygotowawcza jako jedna z form służby wojskowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób ze środowiska cywilnego.