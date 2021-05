Kolejna zmiana gotowa na misję w Rumunii

Dla naszych żołnierzy misja w Rumunii rozpoczęła się latem 2017 roku. Od początku polski kontyngent jest wystawiany przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. Na kolejną, już IX zmianę pojadą głównie wojskowi z 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. Wcześniej musieli jednak potwierdzić, że są do misji odpowiednio przygotowani. I temu właśnie służyła certyfikacja, która w piątek zakończyła się na poligonie w Wędrzynie.

KTO Rosomak dostaje się pod ogień przeciwnika. Kilku żołnierzy zostaje rannych. Trzeba ich jak najszybciej ewakuować, wykorzystując do tego śmigłowiec – to jedno z niemal 50 zadań, z którymi na poligonie w Wędrzynie mierzyli się żołnierze IX zmiany PKW Rumunia. Certyfikacja kontyngentu została zakończona pomyślnie.

Sprawdzian składał się z kilku etapów. W pierwszym komisja wystawiona przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych sprawdzała m.in., czy żołnierze są odpowiednio wyposażeni, czy zaliczyli kursy, przeszli szczepienia, ale też czy dysponują wystarczającą wiedzą na temat działań poza granicami kraju. – Do rozwiązania mieliśmy testy poświęcone choćby międzynarodowemu prawu humanitarnemu konfliktów zbrojnych i zagadnieniom związanym z mandatem misji, na którą się wybieramy. Liczba sprawdzianów uzależniona została od specyfiki stanowiska, jakie dany żołnierze będzie sprawował podczas misji – tłumaczy ppor. Jarosław Kruszyłowicz z IX zmiany PKW Rumunia.

Kolejny etap certyfikacji rozgrywał się już na wędrzyńskim poligonie, w ramach ćwiczeń „Dunaj '21”. Ich scenariusz został przygotowany przez dowództwo 7 Batalionu, ale zgodnie z wytycznymi Dowództwa Operacyjnego. – Oczywiście żołnierze poddawani certyfikacji nie znali szczegółów. Chodziło o to, by maksymalnie zadbać o realizm, i to się udało. Sytuacja na poligonie była bardzo dynamiczna – wspomina ppor. Kruszyłowicz. Łącznie pododdziały zrealizowały prawie 50 zadań, podlegających drobiazgowej ocenie.

– W tym roku bardzo duży nacisk został położony na współpracę z lotnictwem – mówi mjr Dawid Butlak, zastępca dowódcy 7 Batalionu, oficer kierownictwa ćwiczeń. Na poligon przyleciały śmigłowce, które współpracowały zarówno z kontyngentem, jak i żołnierzami podgrywającymi siły przeciwnika. Wszystko zależało od scenariusza poszczególnych epizodów. – Już pierwszego dnia certyfikowane pododdziały były nękane uderzeniami z powietrza. Żołnierze koncentrowali się na pasywnej obronie przeciwlotniczej. Polega ona na przykład na odpowiednim rozśrodkowaniu sił i maskowaniu – tłumaczy mjr Butlak. Potem śmigłowce działały przede wszystkim na rzecz kontyngentu. Żołnierze musieli udowodnić, że potrafią korzystać z ich wsparcia na polu walki, sprawnie zorganizować przerzut wojsk drogą powietrzną, a także współpracować z nimi podczas ewakuacji rannych. Pomoc poszkodowanym była udzielana na kilka sposobów – nie tylko drogą lotniczą, ale też lądową. Komisja sprawdzała, jak żołnierze radzą sobie z procedurami MEDEVAC oraz CASEVAC. W skrócie: pierwsza dotyczy transportu poszkodowanych przy użyciu pojazdów oznaczonych czerwonym krzyżem, druga natychmiastowej ewakuacji z pola walki, zwykle z wykorzystaniem pojazdów, które są na miejscu.

Na tym oczywiście nie koniec. Podczas certyfikacji pododdziały prowadziły walkę w mieście czy działania związane z odzyskiwaniem izolowanego personelu. Polegają one na poszukiwaniu i wydobywaniu z opresji żołnierzy, który znaleźli się na terenie opanowanym przez przeciwnika. Komisja sprawdzała też, jak certyfikowani radzą sobie z procedurą „Call for Fire”, czyli wzywaniem na pole walki artyleryjskiego wsparcia. – Podczas niektórych epizodów żołnierze posługiwali się językiem angielskim, bo właśnie ten język będzie podstawowym narzędziem komunikacji na misji. Eksperci z DORSZ chcieli sprawdzić, jak żołnierze się nim posługują – podkreśla mjr Butlak. W języku angielskim była prowadzona korespondencja radiowa, obowiązywał on także w trakcie zainscenizowanego spotkania dowódców kompanii polskiej i rumuńskiej, którzy planowali wspólne działania.

Po części taktycznej przyszedł czas na sprawdzian z użyciem ostrej amunicji. – Żołnierze kontyngentu wzięli udział w epizodzie, który zakładał kierowanie ogniem w obronie. Musieli wyjść na rubież obrony i zatrzymać natarcie przeciwnika – opisuje mjr Butlak. Strzelania były prowadzone z transporterów Rosomak, moździerzy LM-60 oraz granatników Mk19. Certyfikacja zakończyła się w piątek rano. – Komisja wystawiła naszym żołnierzom ocenę bardzo dobrą – informuje mjr Butlak. Zgodnie z planem IX zmiana powinna odlecieć do Rumunii w sierpniu.

Polski kontyngent w Rumunii podczas każdej ze zmian liczy około 250 żołnierzy, którzy mają do dyspozycji 14 Rosomaków. Na miejscu Polacy biorą udział we wspólnych ćwiczeniach z rumuńską armią oraz międzynarodowymi siłami NATO. Decyzja o rozpoczęciu misji zapadła na szczycie Sojuszu w Warszawie. Ma ona związek ze wzmacnianiem tzw. wschodniej flanki NATO. W tym samym czasie międzynarodowe batalionowe grupy bojowe zostały rozlokowane w Polsce, na Litwie, Łotwie oraz w Estonii.