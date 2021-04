Pierwszy pilotażowy kurs SERE B w CSWOT

REKLAMA

„SERE poziomu A to szkolenie teoretyczne. Na poziomie B, terytorialsi szkolą się w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych - najczęściej w terenie leśnym z ograniczonymi racjami żywnościowymi i dostępem do wody pitnej” – komentuje Kierownik Kursu, mjr Łukasz Kowalski.



„Kurs SERE poziomu B, jest idealnym kierunkiem na dalszy rozwój zawodowy. W życiu prywatnym jestem wielką fanką wycieczek górskich i uważam, że nabyte umiejętności przydadzą mi się nie tylko w służbie ale także w realizowaniu swojej pasji. Pomimo tego, że była to edycja pilotażowa kursu to instruktorzy stanęli na wysokości zadania, a szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie” – dodaje uczestniczka kursu o numerze B4.



Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: kpt. dr Diana Warchocka