Ostatnia prosta przed galą MMA

Mistrzostwa Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie zbliżają się wielkimi krokami. Jednak, aby żołnierze mogli wejść do oktagonu, musieli potwierdzić, że uzyskali odpowiednią wagę. Ostatni test został zaliczony, więc to już pewne – jutro będziemy świadkami ośmiu niesamowitych walk. Zmagania żołnierzy możecie obejrzeć na kanale TVP Sport o godz. 19.00.





– Przez pięć tygodni zrzuciłem dziewięć kilogramów. Nie było to ani łatwe, ani miłe. Jednak wszystko było wyliczone co do grama, tak aby dziś było ok. Waga pokazała 72,8 kg i tak miało być – mówił dziś szer. Robert Wróblewski z 2 Ośrodka Radioelektronicznego. – Zero stresu, jestem nawet najedzony – żartował szer. Przemysław Dzwoniarek z 1 Pułku Saperów.



Obaj żołnierze to zawodnicy, którzy w piątek wezmą udział w Mistrzostwach Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie. Jednak, by mogli stanąć w oktagonie, musieli udowodnić, że osiągnęli wagę, która umożliwi im walkę w ich kategoriach wagowych. Tradycyjna ceremonia ważenia odbyła się dziś w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego, gdzie odbędzie się wojskowa gala. Taki sam test przeszło pozostałych 14 żołnierzy, których nazwiska widnieją w karcie walk. Zatem już jutro będziemy mogli zobaczyć w akcji m.in. czołgistów, spadochroniarzy, specjalsów czy terytorialsów, którzy będą starali się udowodnić, że „walkę mają we krwi”. Żołnierze stoczą siedem walk MMA, odbędzie się też walka bokserska. W tym ostatnim pojedynku wystąpią bardzo doświadczeni zawodnicy – szer. Mateusz Masternak z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i st. szer. Bartosz Barczyński z 6 Brygady Powietrznodesantowej.



A jakie jest morale przed jutrzejszymi mistrzostwami? – Emocje są bardzo duże, ale to normalne w tym sporcie. Dla mnie to duże wyróżnienie walczyć na takiej gali, tym bardziej, że walczę z bardzo doświadczonym zawodnikiem. Dam z siebie wszystko! – zapewnia szer. Wróblewski. – Za mną bardzo długie przygotowania, więc jestem pozytywnie nastawiony do tej walki. Mam co prawda bardzo mocnego przeciwnika, ale zamierzam mu odebrać trofeum, które zdobywa od kilku lat – mówi szer. Dzwoniarek.



Mistrzostwa Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie to impreza, którą od sześciu lat organizuje Akademia Wojsk Lądowych. Żołnierze, którzy jutro powalczą o zwycięstwo, zostali wyłonieni w eliminacjach spośród 86 żołnierzy. Niestety, z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności. Zmagania żołnierzy będzie można natomiast obejrzeć w telewizji – transmisja odbędzie się w piątek 30 kwietnia o godz. 19.00 na kanale TVP Sport.







Karta walk gali „Walkę mamy we krwi”



1. MMA 75 kg

szer. Paweł Żygliński, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej vs. szer. Błażej Majdan, 18 Dywizja Zmechanizowana



2. MMA 59 kg

szer. Sara Jóźwiak, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej vs szer. Agata Wasiluk, 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej



3. MMA 95 kg

szer. Przemysław Dzwoniarek, 1 Pułk Saperów vs st. szer. Seweryn Kirschhiebel, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych



4. MMA 67 kg

st. szer. Sylwester Miller, 18 Dywizja Zmechanizowana vs „Zapas”, Jednostka Wojskowa NIL



5. MMA 85 kg

por. Piotr Zagdański, 6 Brygada Powietrznodesantowa vs st. kpr. pchor. Dawid Ryk, Akademia Wojsk Lądowych



6. MMA 93 kg

kpr. Michał Piwowarski, 12 Dywizja Zmechanizowana vs szer. Adam Okniński, 18 Dywizja Zmechanizowana



7. MMA 73 kg

st. szer. Hubert Sulewski, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej vs szer. Robert Wróblewski, 2 Ośrodek Radioelektroniczny



8. Boks 91 kg

szer. Mateusz Masternak, Centralny Wojskowy Zespół Sportowy vs st. szer. Bartosz Barczyński, 6 Brygada Powietrznodesantowa



Walka zapasowa: MMA 85 kg – st. szer. Krzysztof Kończalski, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych vs st. szer. Adam Smulski, 11 Dywizja Kawalerii Pancernej.