MON robi zakupy amunicji

Wkrótce żołnierze będą używać do moździerzy Rak nowoczesnej amunicji odłamkowo-burzącej, która umożliwia rażenie celów oddalonych o ponad 10 km. Inspektorat Uzbrojenia popisał dziś z konsorcjum PGZ RAK-Amunicja kontrakt na dostawę w latach 2022–2024 ponad 23 tys. pocisków RAK-HE-1. Poza tym MON zamówiło także 2,3 tys. polskich pocisków M-21 FHD do wyrzutni rakietowych.

RAK-HE-1 będą pierwszym wprowadzonym do użytku typem nowoczesnej amunicji do moździerzy kalibru 120 mm. Obecnie do szkolenia żołnierzy obsługujących Raki wykorzystywane są bowiem zmodyfikowane granaty do holowanych 120-milimetrowych moździerzy wz. 1943, czyli pociski odłamkowo-burzące typu OB843A i OB843B.

Pociski RAK-HE-1 to efekt prac konsorcjum Dezametu i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Od 2012 roku (na podstawie zawartej wówczas umowy) ich inżynierowie pracują nad skonstruowaniem czterech typów 120-milimetrowej amunicji moździerzowej. Chodzi o pociski odłamkowo-burzące HE elaborowane (wypełnione) trotylem, pociski odłamkowo-burzące HE elaborowane małowrażliwą (na przypadkową eksplozję) mieszanką K-43, pociski dymne (SMK) oraz oświetlające (ILL).

Z tej czwórki właśnie pociski RAK-HE-1 jako pierwsze (pod koniec ubiegłego roku) przeszły wojskowe i zakładowe badania wymagane do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Dzięki temu MON mogło rozpocząć negocjacje umowy ich zakupu. – Były różne problemy, ale jestem wdzięczny moim współpracownikom, że wszystkie bariery zostały pokonane – komentował minister Błaszczak sześcioletnie opóźnienie w pracach nad nową amunicją do Raków (umowa z 2012 roku zakładała bowiem przekazanie wyników prac badawczo-rozwojowych w 2015 roku). Pociski mają zostać dostarczone armii w latach 2022–2024.

Kolejne Feniksy

To niejedyne zakupy amunicji, które poczyniło dziś wojsko. Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Robert Bury, prezes firmy Mesko SA, podpisali umowę na dostawę kolejnej transzy pocisków do wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21.

Za 2,3 tys. rakiet M-21 FHD Feniks, które mają być dostarczone do wojskowych magazynów do końca 2023 roku, MON zapłaci prawie 96 mln zł. M-21 FHD ważą nieco ponad 65 kg, osiągają prędkość maksymalną 4500 km/h, mają głowice bojowe o masie 18,4 kg, a ich donośność wynosi od 14 do 42 km.

Poprzednią umowę na dostawę rakiet Feniks podpisano we wrześniu 2019 roku. Wówczas za 820 pocisków Inspektorat Uzbrojenia zobowiązał się zapłacić prawie 25 mln zł.

Narew – krok bliżej

Dziś także przy okazji podpisywania kontraktów na amunicję, szef resortu obrony poinformował o postępie w modernizacji potencjału przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. – Zaakceptowałem wnioski z fazy analityczno-koncepcyjnej dotyczącej pozyskania dla Wojska Polskiego w ramach programu „Narew” sprzętu wojskowego, który wypełni lukę związaną z ochroną polskiego nieba – zapowiedział minister Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, program „Narew” zakłada wyposażenie jednostek przeciwlotniczych Sił Zbrojnych RP w wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu (do 25 km), które zastąpią wykorzystywane obecnie przez pułki przeciwlotnicze zestawy rakietowe Kub i Osa.

Zaakceptowanie przez Mariusza Błaszczaka wniosków z fazy analityczno-koncepcyjnej programu oznacza, że szef MON-u zgodził się z przygotowanymi przez Sztab Generalny WP i Inspektorat Uzbrojenia rekomendacjami dotyczącymi wymagań technicznych, jakie ma spełniać broń, którą Polska chce kupić. Jednocześnie zatwierdził sposób jej pozyskania.

Minister podkreślał, że program „Narew” ma przynieść korzyści nie tylko SZ RP i bezpieczeństwu państwa, ale także polskiemu przemysłowi obronnemu. – Liczymy, że skutecznymi negocjacjami doprowadzimy do tego, iż polski przemysł zbrojeniowy będzie miał potencjał niezbędny również do rozwoju zdolności dotyczących systemów rakietowych – zaznaczał Mariusz Błaszczak.