Morska Jednostka Rakietowa na pokładzie okrętu 8 FOW

Łączenie i wykorzystywanie zdolności bojowych jednostek 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 3 Flotylli Okrętów to doskonały przykład interoperacyjności Marynarki Wojennej. W środę, 28 kwietnia, w świnoujskim Porcie Wojennym miał miejsce praktyczny trening załadunku modułu bojowego Morskiej Jednostki Rakietowej z Siemirowic na pokład ORP Kraków z 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych ze Świnoujścia.



Podczas treningu na ładownię ORP Kraków wprowadzane były pojazdy ze sprzętem Morskiej Jednostki Rakietowej tj. wozy kierowania środkami walki, dowodzenia, łączności oraz mobilne wyrzutnie rakiet. Ćwiczenie miało na celu zapoznanie operatorów pojazdów ze specyfiką okrętów transportowo-minowych oraz sposobem sygnalizacji i manewrowania podczas procesu załadunku i wyładunku okrętu. Załoga ORP Kraków miała okazję poznać charakterystykę pojazdów oraz doskonalić umiejętności w zakresie ładowania oraz zabezpieczania pojazdów na pokładzie okrętu.



Głównym celem tego typu treningów jest praktyczne sprawdzenie możliwości oraz wariantów załadunku techniki wojskowej na pokład okrętu. Stanowią one niezbędny element szkolenia i umożliwiają dowódcom wszystkich szczebli ocenę wyszkolenia swoich podwładnych, a przy tym poszczególne obsady doskonalą umiejętności nabyte w trakcie zajęć teoretycznych. Jest to również doskonała okazja do współpracy pomiędzy siłami wchodzącymi w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia oraz 3 Flotylli Okrętów z Gdyni przed realizacją przyszłych zadań.