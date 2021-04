Cztery medale długodystansowców na mistrzostwach kraju

Po wyczerpującym maratonie bardzo szybko doszli do dobrej dyspozycji brązowi medaliści z Dębna: Zalewski i Paszkiewicz. W Goleniowie kolekcję medalową z mistrzostw Polski powiększyli o kolejne trofea. Zalewski z dużą przewagą nad rywalami sięgnął po złoto, a Paszkiewicz minimalnie przegrała na finiszu tylko z jedną z konkurentek. 32-letni mistrz wywalczył 21. medal mistrzostw kraju w kategorii seniorów, w tym 14. złoty (jest sześciokrotnym mistrzem Polski w biegu na 3000 m z przeszkodami, pięciokrotnym w biegu na 5000 m i trzykrotnym w biegu na 10 000 m). Z kolei 32-letnia wicemistrzyni w Goleniowie zdobyła 11. medal krajowego czempionatu (w kolekcji ma jeden złoty – w półmaratonie oraz po pięć srebrnych i brązowych – w biegu przełajowym, biegach na 5000 m, 10 000 m, 10 km, półmaratonie i maratonie).

Aż 101 zawodników i 41 zawodniczek rywalizowało o medale mistrzostw Polski na najdłuższym dystansie rozgrywanym na bieżni. Biegaczy podzielono na cztery grupy, a biegaczki na dwie. O przydziale do grup decydowały wyniki uzyskane przez zawodników i zawodniczki w poprzednich startach. Co ciekawe, na bieżni w Goleniowie stawili się również i tacy długodystansowcy, którzy sześć dni wcześniej walczyli w Dębnie o medale mistrzostw kraju w maratonie . Wśród nich byli m.in. szer. Krystian Zalewski, st. szer. Izabela Paszkiewicz i st. szer. Iwona Bernardelli.

REKLAMA

W biegu po trzeci z rzędu tytuł mistrzowski na dystansie 10 000 m szer. Krystian Zalewski oderwał się konkurentom przed rozpoczęciem 17. okrążenia. Po przebiegnięciu 6400 m o blisko dwie sekundy wyprzedzał Patryka Kozłowskiego, a biegnący na trzeciej pozycji st. sierż. Szymon Kulka tracił do niego 2,67 s. 2 km przed metą Zalewski powiększył przewagę nad drugim Kozłowskim do 12 s, a kolejnych trzech biegaczy traciło do niego 24 s. Na ostatnich okrążeniach sytuacja nie uległa większej zmianie. Bardzo zacięta była walka o brązowy medal. Szansę na zajęcie trzeciego miejsca miało trzech zawodników. Przed ostatnim okrążeniem z trzyosobowej grupki odpadł Aleksander Wiącek. O losach brązowego medalu rozstrzygnął finisz, na którym lepszym od sierżanta Kulki okazał się Szymon Dorożyński, podopieczny sierż. rez. Adama Draczyńskiego, byłego wojskowego mistrza świata w maratonie. Piąty wbiegł na metę Wiącek, a szósty st. szer. Artur Olejarz z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecin.

W rywalizacji kobiet w pierwszej fazie biegu tempo nadawały Renata Pliś i st. szer. Paulina Kaczyńska z 12 DZ. 600 m przed metą zaatakowała czwarta zawodniczka ubiegłorocznych mistrzostw Polski Sylwia Indeka z Ludowego Klubu Sportowego z Pszczyny. Na mecie nieznacznie wyprzedziła bardziej utytułowane rywalki. Srebro, wraz z kwalifikacją na Puchar Europy w biegu na 10 000 m w Birmingham, zdobyła st. szer. Izabela Paszkiewicz, a brąz Renata Pliś. St. szer. Iwona Bernardelli zajęła czwarte miejsce, szer. Anna Bieńkowska – piąte, a st. szer. Paulina Kaczyńska dwunaste.

W klasyfikacji drużynowej biegu kobiet i mężczyzn (wliczano do niej trzy najlepsze wyniki reprezentantów poszczególnych klubów) na podium stanęły dwie żołnierki. Złoto z koleżankami z Klubu Sportowego Prefbet-Sonarol Łomża wywalczyła st. szer. Iwona Bernardelli, a srebro – wraz z zawodniczkami Wiodącego Młodzieżowego Ludowego Klubu Sportowego Pomorze Stargard – st. szer. Paulina Kaczyńska.

Wyniki

10 000 m kobiet

1. Sylwia Indeka (LKS Pszczyna) – 33 min 24,16 s

2. Izabela Paszkiewicz (AZS UMCS Lublin) – 33.25,67

3. Renata Pliś (MKL Maraton Świnoujście) – 33.26,06

4. Iwona Bernardelli (KS Prefbet-Sonarol Łomża) – 33.27,41

5. Anna Bańkowska (KS Podlasie Białystok) – 33.39,17

6. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin) – 33.41,51

10 000 m mężczyzn

1. Krystian Zalewski (UKS Barnim Goleniów) – 29.06,36

2. Patryk Kozłowski (RLTL Optima Radom) – 29.22,71

3. Szymon Dorożyński (AZS KU Politechniki Opolskiej) – 29.32,51

4. Szymon Kulka (WKS Grunwald Poznań) – 29.34,93

5. Aleksander Wiącek (OKS Start Otwock) – 29.45,82

6. Artur Olejarz (MKL Szczecin) – 29.51,40

Drużynowo, kobiety

1. KS Prefbet-Sonarol – 1 godz. 45 min 34 s

2. WMLKS Pomorze Stargard – 1 godz. 47 min 18 s

Drużynowo, mężczyźni

1. RLTL Optima Radom – 1 godz. 31 min 39 s

2. KS Prefbet-Sonarol Łomża – 1 godz. 31 min 46 s

3. AZS KU Politechniki Opolskiej – 1 godz. 33 min 21 s.