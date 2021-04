Powstaje 83 batalion lekkiej piechoty w Grudziądzu

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej nie zwalnia tempa. Utworzona zaledwie 15 stycznia 2018 r. tworzy trzeci już batalion lekkiej piechoty. Tym razem miejsce stałej dyslokacji pododdziału to Grudziądz.

Piękne miasto nad Wisłą z urokliwą starówką będzie mogło liczyć na wsparcie ponad 600 terytorialsów. Miejsce, w którym będą stacjonować na stałe to koszary przy ul. Jagiełły. Terytorialny charakter służby, znajomość terenu oraz dobre stosunki z lokalną społecznością to siła Wojsk Obrony Terytorialnej. Wyrazem istoty dobrej współpracy z samorządami lokalnymi jest spotkanie Dowódcy Brygady płk Krzysztofa Stańczyka z Prezydentem Miasta Grudziądza Panem Maciejem Glamowskim. Owocne rozmowy odbyły się w obecności mjr Andrzeja Sikory oraz Szefa Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej mjr Jakuba Węcławowicza. Zostały na nim poruszone istotne kwestie, m.in. wsparcie miasta przy zwalczaniu pandemii koronawirusa, które realizowane jest praktycznie od początku pandemii. Teraz żołnierze będą bliżej, zawsze gotowi do działania. Po ukompletowaniu grudziądzkiego batalionu brygada będzie liczyć już ponad 2400 żołnierzy. Blisko 90% tej liczby to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej.

Pierwsze szesnastodniowe szkolenie podstawowe w Grudziądzu rozpoczyna się 11 czerwca 2021 r. Jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa w dniu 26 czerwca. Podczas tzw. „szesnastki” żołnierze poznają podstawy szkolenia strzeleckiego, taktyki, regulaminów i musztry. Jest to początek cyklu szkolenia Terytorialsa w żołnierskim fachu, które zostało przewidziane na 3 lata. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, które ma być bazą dydaktyczną z zakresu pomocy medycznej i wiedzy teoretycznej. Podczas tego szkolenia stawia się na indywidualne wyszkolenie żołnierza i wykorzystuje także platformę e-learningową. Drugi – specjalistyczne, w którym żołnierz skupia się na przydziale do konkretnej funkcji pełnionej w pododdziale, np. saper, medyk, strzelec wyborowy. Wreszcie trzeci czyli szkolenie zgrywające. Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali Terytorialsi, np. miejskiego, leśnego itd.