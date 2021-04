Logistycy w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Turcji

Zgodnie z zasadą „Logistyka wchodzi pierwsza, a wychodzi ostatnia” na tureckiej ziemi jako pierwsi pojawili się żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Była to grupa inicjująca, która miała za zadanie uruchomienie procesów, pozwalających na przyjęcie kolejnych polskich żołnierzy w Turcji. Wylot całego składu Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego oraz części sprzętu i wyposażenia do bazy lotniczej Incirlik odbył się 8 kwietnia.

21 kwietnia oficjalnie pożegnano siły główne Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji TAMT. Jednak już od 18 marca w Turcji realizowali zadania logistycy, głównie z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, których zadaniem było stworzenie warunków do służby dla pozostałych żołnierzy kontyngentu.

Zadaniem logistyków Narodowego Elementu Wsparcia było w pierwszym etapie misji stworzenie warunków do służby dla pozostałego personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego, na który składa się przede wszystkim personel naziemny i piloci z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Logistycy zorganizowali miejsca zakwaterowania oraz system żywienia. Dzięki współpracy ze stroną turecką, w oparciu o kontenery biurowe i magazynowe, zbudowano również bazę, w której funkcjonuje Polski Kontyngent Wojskowy.

Z punktu widzenia dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia, najważniejszy transport z kraju dotarł do Turcji 18 kwietnia. Na pokład samolotu transportowego AN-124 specjaliści z Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego 10BLog dostarczyli mienie, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie kontyngentu. Były to m.in. pojazd ciężarowy, podnośnik widłowy, ambulans, wyposażenie ambulatorium, uzbrojenie, umundurowanie, sprzęt komputerowy oraz materiały eksploatacyjne i części zamienne do samolotu M28B 1R Bryza.

Cały kontyngent liczy do 80 żołnierzy, którzy realizują swoje zadania w ramach inicjatywy NATO TAMT (Tailored Assurance Measures for Turkey, Dostosowane Środki Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji). Głównym zadaniem kontyngentu są działania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji w obszarze wschodniego akwenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Jednocześnie współdziała z zespołami morskimi NATO, celem zapewnienia im wsparcia podczas wejścia i przebywania w rejonie odpowiedzialności.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik