12 dni w koszarach

W tym roku naukę w klasach wojskowych zakończą uczniowie III edycji programu. To w sumie 3,5 tysiąca osób. – Każda z nich stoi teraz przed wyborem swojej dalszej, edukacyjnej ścieżki. I przed każdym z nich swoje szeregi otwiera wojsko. Absolwenci mogą zdecydować się na studia w wojskowej akademii czy wstąpienie do WOT. W obu przypadkach mogą liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem RP” .

Ale to nie wszystko. Bo ochotnicy mogą też zgłosić się do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Od tego roku, po zmianach w systemie naboru do armii oraz programie szkolenia podstawowego, będzie ona trwała 12 dni (w tamtym roku trwała ok. miesiąca).

MON ogłosiło, że szkolenie będzie prowadzone w dwóch turnusach. Pierwszy rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 9 lipca, drugi odbędzie się w terminie 19-30 lipiec. Już wkrótce resort ma ogłosić listę jednostek, które będą prowadziły szkolenie młodzieży.

Ilu absolwentów weźmie w nim udział, jeszcze nie wiadomo. W niektórych szkołach trwają zapisy, w innych uczniowie przechodzą już niezbędne formalności. Tak jest np. w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Tu chęć odbycia służby zadeklarowały 64 osoby, czyli 100% tegorocznych absolwentów klas wojskowych. – Choć 18-letnia młodzież miała też możliwość pójścia na preferencyjnych warunkach do WOT, nikt z naszych uczniów na razie się na to nie zdecydował. Wszyscy celują w służbę przygotowawczą, bo zdecydowana większość z nich wiąże swoje plany ze służbą zawodową – przyznaje Sławomir Szczerkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

By jednak absolwenci mogli wziąć udział w szkoleniu, muszą posiadać orzeczoną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej. Zdobycie jej uniemożliwiły zmiany w terminach tegorocznej kwalifikacji wojskowej. – Póki co, młodzi ludzie nie mieli jak stanąć przed komisjami lekarskimi. Dlatego nasi uczniowie zgłosili się do Wojskowych Komend Uzupełnień i badania lekarskie oraz psychologiczne przechodzą właśnie teraz – mówi dyrektor nowosądeckiej szkoły.

Na swoją kolej czeka np. Bartosz Dara, uczeń szkoły w Nowym Sączu. Chce odbyć służbę przygotowawczą, a potem zdać egzaminy do wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. Uważa, że dzięki edukacji w klasie wojskowej adaptacja do służby będzie łatwiejsza. – Nauka w takiej klasie to świetny pomysł dla tych, którzy myślą o służbie w formacjach mundurowych. Ja skorzystałem z takiej możliwości i absolutnie nie żałuję – mówi uczeń. I przyznaje, że szkoła doskonale przygotowała go do służby wojskowej, a dzięki obozom szkoleniowym i zajęciom praktycznym, wie czego się spodziewać. – Wiele dało mi też to, że szkoła wymagała od nas dobrej kondycji fizycznej. Mieliśmy dużo zajęć z wf i cyklicznie zaliczaliśmy testy sprawnościowe według kryteriów obowiązujących żołnierzy. Dzięki temu dziś wiem, co i jak będę musiał zrobić, by zdobyć odpowiednio dużo punktów podczas rekrutacji – mówi Bartosz Dara. Uczeń przyznaje, że podczas rekrutacji z pewnością zaprocentują też zdobyte w trakcie nauki w szkole średniej certyfikaty. Jemu udało się ukończyć m.in. kurs: spadochronowy, płetwonurkowy, kwalifikowanej pierwszej pomocy czy SERE B.

Jednym z ochotników, który weźmie udział w szkoleniu jest też Andrzej Krzyżaniak z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Żołnierzem chciał być od zawsze, a nauka w klasie wojskowej tylko utwierdziła go w takim wyborze. – Będąc uczniem klasy wojskowej, zdobyłem przydatne umiejętności i wiedzę podczas praktycznych zajęć w jednostkach. Nie mam problemu z kondycją fizyczną, jestem zdyscyplinowany, a służbę przygotowawczą traktuję jako kolejne doświadczenie, choć nie ostatnie związane z wojskiem. Planuję bowiem zdawać do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – mówi tegoroczny maturzysta.

Szkolenie absolwentów będzie prowadzone w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych. Kadetów czeka 86 godzin zajęć, w tym aż 77 praktycznych. Będą się doskonalić w m.in. taktyce, strzelaniu czy łączności. Szkolenie zakończy egzamin oraz przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym staną się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Program CWKM działa od 2017 roku. W roku szkolnym 2020/21 ruszyła jego IV edycja, obecnie trwa nabór do V edycji, której uczniowie rozpoczną naukę we wrześniu. Program nadzorowany jest przez Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.