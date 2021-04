Przekazanie władzy w PGZ

Ukonstytuowanie się zarządu PGZ to jednak nie koniec zmian personalnych w kierownictwie grupy. Ponieważ dotychczas Bogdan Borkowski oraz Paweł Olejnik zasiadali w Radzie Nadzorczej PGZ, w drodze konkursu zostaną także wybrani nowi członkowie tego gremium. Najprawdopodobniej będzie ich trzech, gdyż 15 kwietnia w radzie przestał zasiadać także prof. Hubert Królikowski.

Sebastian Chwałek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005–2015 kierował Zespołem Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku powołano go na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dwa lata później został sekretarzem stanu w MSWiA oraz pełnomocnikiem rządu ds. repatriacji. W styczniu 2018 mianowano go sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Natomiast w październiku 2018 roku został wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Do MON powrócił na stanowisko wiceministra w styczniu 2020 roku.