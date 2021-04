Kolejne samorządy wybudują strzelnice

Takie dofinansowanie z resortu obrony (w sumie niemal 8,5 mln zł) wkrótce otrzyma sześć samorządów. Złożone przez nie oferty spełniły wszystkie wymagania V edycji konkursu . To powiaty: grajewski, siemiatycki i sokólski oraz gminy: Domaniów, Kamieniec Ząbkowicki i Myszków. Stumetrowe, ogólnodostępne strzelnice powstaną w tych regionach do końca roku. Umowy z MON samorządowcy podpisali dziś na terenie strzelnicy w Lipinach.

Celem Konkursu „Strzelnica w Powiecie”, który został ogłoszony przez MON po raz pierwszy w 2018 roku, jest między innymi rozbudowa infrastruktury strzeleckiej w kraju oraz popularyzacja tej dziedziny sportu. O udział w nim mogą ubiegać się jednostki samorządowe. Wygrana w konkursie oznacza uzyskanie dotacji do 80% wartości inwestycji.

Nie bez przyczyny wydarzenie odbyło się właśnie w tej miejscowości. To właśnie tu w ubiegłym roku, dzięki dotacji z MON, powstał jeden z pierwszych takich obiektów. W styczniu strzelnica została oddana do użytku. Jest wyposażona w sześć torów strzeleckich z możliwością strzelania na maksymalną odległość 100 m z broni małokalibrowej i średniokalibrowej maksymalnego kalibru 7,62 mm oraz z użyciem amunicji pistoletowej nie większej niż 9 mm. Obiekt jest nowoczesny. Spełnia wszelkie wymagania w odniesieniu do bezpieczeństwa – jest ogrodzony dwumetrowym betonowym murem oraz wyposażony w przesłony i kulochwyty.

Za wysiłek związany z budową strzelnicy podziękował dziś samorządowcom wiceminister Wojciech Skurkiewicz. – Obiekt powstał z dużym zaangażowaniem środków własnych. Cała wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln 630 tys. zł, z czego kwotę 1 mln 500 zł przekazało MON. Doceniamy ten wysiłek – przyznał wiceszef MON.

Gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem RP”, które koordynuje program Strzelnice w Powiecie, przyznał, że wybudowany obiekt z pewnością stanie się impulsem do rozwoju regionu i jego obywateli. – Resortowi obrony zależy na popularyzacji i rozwoju strzelectwa sportowego oraz budowie certyfikowanych obiektów. Wspólnie z samorządami budujemy więc bezpieczne strzelnice, które dają szerokie możliwości szkoleniowe, ale też wzbogacają gamę obiektów szkoleniowych dla żołnierzy Wojska Polskiego – mówił generał.

Marian Niemirski, starosta powiatu przysuskiego, zauważył, że lokalizacja strzelnicy została starannie wybrana. Nieopodal znajduje się bowiem Liceum Kadetów RP, którego uczniowie będą mogli korzystać z tego obiektu. – Dzięki temu staną się grupą konkurencyjnych absolwentów jako potencjalni kandydaci do uczelni i szkół wyższych kształcących adeptów wojskowych. Strzelnica stanie się także kolejnym atutem przy wyborze szkoły dla osób planujących podjąć kształcenie w kierunku wojskowym od nowego roku szkolnego – przekonuje starosta Niemirski. Z obiektu w Lipinach będą mogli korzystać także członkowie organizacji proobronnych i strzeleckich, żołnierze, funkcjonariusze formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP oraz członkowie kół łowieckich.

Poza Lipinami, w ramach konkursu MON, powstała również strzelnica w podkarpackim Głogowcu w gminie Tryńcza.

Obecnie trwa nabór do kolejnych edycji programu Strzelnica w Powiecie. Poza budową strzelnic kulowych możliwe jest też złożenie wniosku o utworzenie dwóch nowych rodzajów strzelnic: pneumatycznej i wirtualnej. Pozwoli to na udział w konkursie tych samorządów, które nie mają możliwości wybudowania standardowej strzelnicy do strzelania z broni palnej.

Program Strzelnica w Powiecie koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które powstało 24 stycznia 2020 roku.