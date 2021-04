Realizm szkolenia

Zestawy konwersyjne do MSBS Grot, służą do strzelania amunicją barwiącą. Zastosowanie ich w szkoleniu umożliwia efektywną naukę działania w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistej wymiany ognia. Modułowy System Broni Strzeleckiej, jaka sama nazwa wskazuje, pozwala na szerokie modyfikacje karabinka, które dostosowują go do potrzeb użytkownika. W skład zestawu konwersyjnego dzięki któremu można wykorzystać w szkoleniu amunicję barwiącą wchodzą: zespół zamka UTM oraz magazynek UTM (Ultimate Training Munitions). Służą one typowo do strzelania amunicją barwiącą, uniemożliwiając załadowanie i strzał z amunicji ostrej. Dodatkowo wyróżnia je charakterystyczny, niebieski kolor (widoczne na zdjęciach). Do realizacji szkolenia niezbędna jest specjalna amunicja. Amunicja UTM jest dostępna nawet w wersji, w której po strzale następuje uwolnienie gazów wylotowych. Konsekwencją tego jest odrzut broni oraz huk wystrzału, które powodują maksymalne odzwierciedlenie zachowania karabinka w warunkach bojowych. Po wystrzale w kierunku żołnierza leci pocisk barwiący.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Od samego początku formacja budowana jest w oparciu o nowoczesny sprzęt w myśl zasady, że WOT budowane od podstaw, powinny być zaopatrzone w nowoczesne wyposażenie, które będzie służyło długie lata.

Tekst: Małgorzata Glińska/ rzecznik prasowy 9 Łódzkiej BOT