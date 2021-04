Szykujcie się do „The Murph Challenge”

Bieg na dystansie 3200 metrów, 100 podciągnięć na drążku, 200 pompek i 300 przysiadów! Takie zadania wykonają uczestnicy „The Murph Challenge”. Polska edycja zawodów poświęconych pamięci komandosa, który zginął w Afganistanie, wystartuje 29 maja. – Ćwiczymy nie tylko dla Murphy`ego, lecz dla wszystkich żołnierzy poległych na misjach – mówi „Zachar”, organizator wyzwania.

Zawody „The Murph Challenge” odbędą się w Polsce po raz drugi i podobnie jak przed rokiem rozpoczną się w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa, czyli 29 maja. Organizatorem imprezy jest mjr rez. Wojciech „Zachar” Zacharków, były oficer Jednostki Wojskowej Agat. – Będziemy ćwiczyć nie tylko dla upamiętnienia bohaterskiego komandosa Navy SEALs, chcemy także oddać hołd wszystkim żołnierzom, którzy zginęli wykonując zadania poza granicami kraju – tłumaczy „Zachar”. – Poprzez trudne, sportowe zmagania oddamy szacunek poległym – dodaje.

Czym jest „Murph Challenge”? To jeden z najpopularniejszych treningów crossfitowych na świecie. Wyzwanie tworzy zestaw ulubionych ćwiczeń porucznika Michaela Murphy`ego, żołnierza Navy SEALs, który zginął 28 czerwca 2005 roku w Afganistanie. Stało się to w czasie operacji „Red Wings”, gdy sekcja zwiadowcza sealsów miała namierzyć i obserwować talibskiego przywódcę Ahmada Shaha. Specjalsi zostali wykryci, następnie otoczeni przez kilkudziesięciu bojowników. Dowódca sekcji, por. Murphy, mimo zagrożenia opuścił kryjówkę, by wezwać pomoc dla kolegów. Za swoje poświęcenie i zasługi w walce został pośmiertnie odznaczony Medalem Honoru – najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym.