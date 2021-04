Są zaangażowani w walkę z covid, a jednocześnie szkolą się na poligonach

Szybka transmisja koronawirusa spowodowała, że szkolenia bojowe w Wojskach Obrony Terytorialnej odbywają się w ograniczonej formie w małych głupach szkoleniowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, natomiast w szkoleniach podstawowych i wyrównawczych mogą wziąć udział tylko ochotnicy, którzy w dniu powołania do służby uzyskali negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Test taki wykonywany jest zaraz po przekroczeniu bramy jednostki jako pierwszy element wcielenie.

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od momentu pojawienia się w naszym kraju wirusa SARS - CoV – 2 zostali zaangażowani do wsparcia społeczeństwa w walce z pandemią, a brygada zmieniła profil działania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. W miniony weekend oprócz wsparcia służb medycznych żołnierze uczestniczyli również w szkoleniach podtrzymujących zdolności bojowe.

Nocne strzelanie z HWS i noktowizją

Żołnierze kompanii logistycznej 5 MBOT stacjonującej jako samodzielny pododdział w ciechanowskich koszarach, wzięli udział w nocnych zajęciach strzeleckich z wykorzystaniem celowników holograficznych tzw. HWS oraz noktowizorów. Celowniki holograficzne doskonale sprawdzają się w różnych warunkach terenowych i od lat stanowią podstawowe wyposażenie elitarnych jednostek wojskowych i antyterrorystycznych. Jest wyjątkowo wytrzymały, przeznaczony do strzelania z bliskiej i średniej odległości. Umożliwia bardzo szybkie i jednocześnie precyzyjne namierzanie celu. W tym typie celownika wystarczy zgrać wskaźnik celownika z celem, łatwiej jest skupić się na właściwym ściąganiu języka spustowego i obserwacji przedpola. Możliwość przystosowania HWS-ów do pracy z noktowizorami pozwala na skuteczne prowadzenie ognia w ciemności. Nowoczesna technologia i jej efektywność skutkowały doskonałymi wynikami jakie osiągnęli szkolący się żołnierze, których zadaniem było prowadzenie ognia do celów ukazujących się.

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Oborny Terytorialnej służy obecnie blisko 2 tysiące żołnierzy ochotników i ponad 200 żołnierzy zawodowych. W skład brygady wchodzą 4 bataliony oraz 3 samodzielne pododdziały. Najliczniejszym pododdziałem jest batalion z Ciechanowa oraz z Siedlec, gdzie służy ponad 440 żołnierzy.

Tekst: Aneta Szczepaniak