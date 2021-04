Prace porządkowe w Forcie III w Pomiechówku

W pracach udział wzięli Dowódca 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ – Pan Pułkownik Piotr Waniek oraz Kapelan Brygady - Ksiądz Kanonik Podpułkownik Marcin Czeropski, .dając w ten sposób bezpośredni przykład znajomości historii oraz pamięci o poległych. Podczas II Wojny Światowej Fort stał się symbolem bohaterstwa wrześniowych obrońców, kiedy to broniony był przez 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej.

Bronił go wtedy między innymi sierżant Franciszek Gajowniczek, za którego życie oddał święty Kościoła Katolickiego - Maksymilian Maria Kolbe. Od 1942 roku było tu więzienie karno – śledcze, w którym dochodziło wielokrotnie do masowych egzekucji. Szacuje się, że przez te lata śmierć poniosło 12 tysięcy osób, głównie z północnego Mazowsza. W celi śmierci zachowały się do dzisiaj wyryte w tynku nazwiska osadzonych. Obecnie Fundacja Fort III Pomiechówek; przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, prowadzi działania mające na celu zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni niemieckich.

Tekst: kpt. Dawid Dobrowolski